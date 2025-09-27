Calendario Economico
Fiducia degli investitori Sentix dell'Unione europea (European Union Sentix Investor Confidence)
|Basso
|N/D
|-7.3
|
-3.7
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Sentix conduce un'indagine settimanale standardizzata tra le parti interessate, le quali si sono volontariamente registrate per essa sulle aspettative per i prossimi 6 mesi degli indici azionari, dei mercati delle obbligazioni, dei cambi e delle materie prime e sui cambiamenti di argomenti attuali. Gli intervistati di solito hanno quattro risposte per esprimere le loro aspettative di prezzo: rialzista, neutrale, ribassista e nessuna opinione.
Da questi risultati dell'indagine, il Sentix calcola e pubblica vari indici, tra cui l'indice economico per l’eurozona. Il sentiment viene calcolato dividendo la differenza di toro e orsi per il numero di partecipanti al sondaggio.
Il Sentix stesso suggerisce l'uso dei suoi indici per le decisioni di investimento a breve e medio termine. Per cui il Sentix ritiene più sensato agire contro la tendenza o l'umore se il valore del sentiment raggiunge valori estremi. Come "regola empirica", affermano, un valore superiore a 0,4, equivalente al 40% in più di tori rispetto agli orsi, è considerato un segno di imminente indebolimento, e -0,3, il che significa 30 orsi in più rispetto ai tori per un possibile aumento dei prezzi. Tuttavia, valori leggermente diversi si applicano a mercati diversi. Può anche essere utile un'analisi delle divergenze, ovvero se un nuovo massimo dei prezzi non è accompagnato da un nuovo massimo del sentiment, ciò potrebbe anche indicare un'inversione di tendenza.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia degli investitori Sentix dell'Unione europea (European Union Sentix Investor Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress