Il Sentix conduce un'indagine settimanale standardizzata tra le parti interessate, le quali si sono volontariamente registrate per essa sulle aspettative per i prossimi 6 mesi degli indici azionari, dei mercati delle obbligazioni, dei cambi e delle materie prime e sui cambiamenti di argomenti attuali. Gli intervistati di solito hanno quattro risposte per esprimere le loro aspettative di prezzo: rialzista, neutrale, ribassista e nessuna opinione.

Da questi risultati dell'indagine, il Sentix calcola e pubblica vari indici, tra cui l'indice economico per l’eurozona. Il sentiment viene calcolato dividendo la differenza di toro e orsi per il numero di partecipanti al sondaggio.

Il Sentix stesso suggerisce l'uso dei suoi indici per le decisioni di investimento a breve e medio termine. Per cui il Sentix ritiene più sensato agire contro la tendenza o l'umore se il valore del sentiment raggiunge valori estremi. Come "regola empirica", affermano, un valore superiore a 0,4, equivalente al 40% in più di tori rispetto agli orsi, è considerato un segno di imminente indebolimento, e -0,3, il che significa 30 orsi in più rispetto ai tori per un possibile aumento dei prezzi. Tuttavia, valori leggermente diversi si applicano a mercati diversi. Può anche essere utile un'analisi delle divergenze, ovvero se un nuovo massimo dei prezzi non è accompagnato da un nuovo massimo del sentiment, ciò potrebbe anche indicare un'inversione di tendenza.

Ultimi valori: