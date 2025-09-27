CalendarioSezioni

Fiducia degli investitori Sentix dell'Unione europea (European Union Sentix Investor Confidence)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Sentix GmbH
Settore
Azienda
Basso N/D -7.3
-3.7
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Sentix conduce un'indagine settimanale standardizzata tra le parti interessate, le quali si sono volontariamente registrate per essa sulle aspettative per i prossimi 6 mesi degli indici azionari, dei mercati delle obbligazioni, dei cambi e delle materie prime e sui cambiamenti di argomenti attuali. Gli intervistati di solito hanno quattro risposte per esprimere le loro aspettative di prezzo: rialzista, neutrale, ribassista e nessuna opinione.

Da questi risultati dell'indagine, il Sentix calcola e pubblica vari indici, tra cui l'indice economico per l’eurozona. Il sentiment viene calcolato dividendo la differenza di toro e orsi per il numero di partecipanti al sondaggio.

Il Sentix stesso suggerisce l'uso dei suoi indici per le decisioni di investimento a breve e medio termine. Per cui il Sentix ritiene più sensato agire contro la tendenza o l'umore se il valore del sentiment raggiunge valori estremi. Come "regola empirica", affermano, un valore superiore a 0,4, equivalente al 40% in più di tori rispetto agli orsi, è considerato un segno di imminente indebolimento, e -0,3, il che significa 30 orsi in più rispetto ai tori per un possibile aumento dei prezzi. Tuttavia, valori leggermente diversi si applicano a mercati diversi. Può anche essere utile un'analisi delle divergenze, ovvero se un nuovo massimo dei prezzi non è accompagnato da un nuovo massimo del sentiment, ciò potrebbe anche indicare un'inversione di tendenza.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Fiducia degli investitori Sentix dell'Unione europea (European Union Sentix Investor Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
N/D
-7.3
-3.7
ago 2025
-3.7
-7.7
4.5
lug 2025
4.5
-6.9
0.2
giu 2025
-5.9
-6.8
-19.3
mag 2025
-19.3
-6.7
-19.5
apr 2025
-19.5
-7.1
-2.9
mar 2025
-2.9
-7.7
-12.7
feb 2025
-12.7
-1.0
-17.7
gen 2025
7.6
-9.2
-17.5
dic 2024
-17.5
-13.3
-12.8
nov 2024
-12.8
-5.4
-13.8
ott 2024
-13.8
-4.2
-15.4
set 2024
-15.4
-7.1
-13.9
ago 2024
-13.9
-3.4
-7.3
lug 2024
-7.3
-2.0
3.0
giu 2024
3.0
5.8
-3.6
mag 2024
-3.6
9.6
-5.9
apr 2024
-5.9
-4.1
-27.9
mar 2024
-27.9
-13.9
-12.9
feb 2024
-12.9
-17.0
-15.8
gen 2024
-15.8
-25.0
-25.5
dic 2023
-25.5
-15.2
-18.6
nov 2023
-18.6
-22.6
-21.9
ott 2023
-21.9
-18.2
-21.5
set 2023
-21.5
-16.8
-18.9
ago 2023
-18.9
-23.4
-22.5
lug 2023
-22.5
-17.9
-17.0
giu 2023
-17.0
-9.2
-13.1
mag 2023
-13.1
-9.2
-8.7
apr 2023
-8.7
-10.1
-9.6
mar 2023
-9.6
-8.6
-8.0
feb 2023
-8.0
-11.8
-17.5
gen 2023
-17.5
-11.1
-21.0
dic 2022
-21.0
-27.1
-30.9
nov 2022
-30.9
-42.4
-38.3
ott 2022
-38.3
-30.8
-31.8
set 2022
-31.8
-29.0
-25.2
ago 2022
-25.2
-28.2
-26.4
lug 2022
-26.4
-1.2
-15.8
giu 2022
-15.8
-21.7
-22.6
mag 2022
-22.6
-33.9
-18.0
apr 2022
-18.0
-16.3
-7.0
mar 2022
-7.0
17.0
16.6
feb 2022
16.6
9.9
14.9
gen 2022
14.9
11.2
13.5
dic 2021
13.5
21.1
18.3
nov 2021
18.3
17.6
16.9
ott 2021
16.9
14.8
19.6
set 2021
19.6
15.8
22.2
ago 2021
22.2
26.3
29.8
