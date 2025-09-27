Le riserve ufficiali sono attività denominate in valuta estera e detenute dalle autorità finanziarie dell'eurozona, che possono utilizzarle per finanziare la bilancia dei pagamenti, intervenendo sui mercati dei cambi per influenzare i tassi di cambio e per altri scopi correlati (ad esempio, mantenere la fiducia nella valuta e nell'economia della eurozona).

Le attività di riserva includono oro monetario, posizione di riserva nell’FMI, diritto speciale di prelievo, derivati e altre attività finanziarie. L'indicatore riflette i dati mensili sul valore delle azioni al prezzo di mercato, le transazioni, le rivalutazioni del mercato e altre modifiche.

Le attività di riserva comuni dell'UE sono calcolate sulla base dei dati di riserva forniti dalle banche centrali degli Stati membri dell'UE. Oltre al valore comune dell'UE, il rapporto della BCE fornisce anche dati separatamente per paese.

L'influenza di questo indicatore sulle quotazioni in euro dipende dai fattori di accompagnamento.

Ultimi valori: