Calendario Economico
Riserve ufficiali dell'eurozona (Euro Area Official Reserve Assets)
|Basso
|€1507.850 B
|
€1498.950 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
€1507.850 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le riserve ufficiali sono attività denominate in valuta estera e detenute dalle autorità finanziarie dell'eurozona, che possono utilizzarle per finanziare la bilancia dei pagamenti, intervenendo sui mercati dei cambi per influenzare i tassi di cambio e per altri scopi correlati (ad esempio, mantenere la fiducia nella valuta e nell'economia della eurozona).
Le attività di riserva includono oro monetario, posizione di riserva nell’FMI, diritto speciale di prelievo, derivati e altre attività finanziarie. L'indicatore riflette i dati mensili sul valore delle azioni al prezzo di mercato, le transazioni, le rivalutazioni del mercato e altre modifiche.
Le attività di riserva comuni dell'UE sono calcolate sulla base dei dati di riserva forniti dalle banche centrali degli Stati membri dell'UE. Oltre al valore comune dell'UE, il rapporto della BCE fornisce anche dati separatamente per paese.
L'influenza di questo indicatore sulle quotazioni in euro dipende dai fattori di accompagnamento.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserve ufficiali dell'eurozona (Euro Area Official Reserve Assets)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress