CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Riserve ufficiali dell'eurozona (Euro Area Official Reserve Assets)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Banca centrale europea (European Central Bank)
Settore
Denaro
Basso €​1507.850 B
€​1498.950 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
€​1507.850 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le riserve ufficiali sono attività denominate in valuta estera e detenute dalle autorità finanziarie dell'eurozona, che possono utilizzarle per finanziare la bilancia dei pagamenti, intervenendo sui mercati dei cambi per influenzare i tassi di cambio e per altri scopi correlati (ad esempio, mantenere la fiducia nella valuta e nell'economia della eurozona).

Le attività di riserva includono oro monetario, posizione di riserva nell’FMI, diritto speciale di prelievo, derivati e altre attività finanziarie. L'indicatore riflette i dati mensili sul valore delle azioni al prezzo di mercato, le transazioni, le rivalutazioni del mercato e altre modifiche.

Le attività di riserva comuni dell'UE sono calcolate sulla base dei dati di riserva forniti dalle banche centrali degli Stati membri dell'UE. Oltre al valore comune dell'UE, il rapporto della BCE fornisce anche dati separatamente per paese.

L'influenza di questo indicatore sulle quotazioni in euro dipende dai fattori di accompagnamento.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserve ufficiali dell'eurozona (Euro Area Official Reserve Assets)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
€​1507.850 B
€​1498.950 B
lug 2025
€​1498.950 B
€​1462.100 B
giu 2025
€​1462.100 B
€​1507.680 B
mag 2025
€​1507.680 B
€​1496.920 B
apr 2025
€​1496.920 B
€​1510.270 B
mar 2025
€​1510.270 B
€​1477.770 B
feb 2025
€​1477.770 B
€​1457.530 B
gen 2025
€​1457.530 B
€​1394.030 B
dic 2024
€​1394.030 B
€​1391.730 B
nov 2024
€​1391.730 B
€​1386.880 B
ott 2024
€​1386.880 B
€​1318.880 B
set 2024
€​1318.880 B
€​1288.390 B
ago 2024
€​1288.390 B
€​1282.790 B
lug 2024
€​1282.790 B
€​1267.630 B
giu 2024
€​1267.630 B
€​1253.080 B
mag 2024
€​1253.080 B
€​1253.840 B
apr 2024
€​1253.840 B
€​1214.960 B
mar 2024
€​1214.960 B
€​1156.110 B
feb 2024
€​1156.110 B
€​1158.000 B
gen 2024
€​1158.000 B
€​1147.670 B
dic 2023
€​1147.670 B
€​1145.500 B
nov 2023
€​1145.500 B
€​1154.150 B
ott 2023
€​1154.150 B
€​1113.490 B
set 2023
€​1113.490 B
€​1118.770 B
ago 2023
€​1118.770 B
€​1109.690 B
lug 2023
€​1109.690 B
€​1105.600 B
giu 2023
€​1105.600 B
€​1140.490 B
mag 2023
€​1140.490 B
€​1120.800 B
apr 2023
€​1120.800 B
€​1133.100 B
mar 2023
€​1133.100 B
€​1096.090 B
feb 2023
€​1096.090 B
€​1125.360 B
gen 2023
€​1125.360 B
€​1114.240 B
dic 2022
€​1114.240 B
€​1115.100 B
nov 2022
€​1115.100 B
€​1111.830 B
ott 2022
€​1111.830 B
€​1135.790 B
set 2022
€​1135.790 B
€​1130.630 B
ago 2022
€​1130.630 B
€​1129.150 B
lug 2022
€​1129.150 B
€​1122.090 B
giu 2022
€​1122.090 B
€​1108.250 B
mag 2022
€​1108.250 B
€​1144.220 B
apr 2022
€​1144.220 B
€​1102.820 B
mar 2022
€​1102.820 B
€​1091.820 B
feb 2022
€​1091.820 B
€​1056.850 B
gen 2022
€​1056.850 B
€​1057.000 B
dic 2021
€​1057.000 B
€​1045.370 B
nov 2021
€​1045.370 B
€​1019.310 B
ott 2021
€​1019.310 B
€​1002.400 B
set 2021
€​1002.400 B
€​1009.380 B
ago 2021
€​1009.380 B
€​888.490 B
lug 2021
€​888.490 B
€​869.050 B
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento