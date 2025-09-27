L'indicatore del clima imprenditoriale (BCI) valuta ogni mese le condizioni di sviluppo del settore manifatturiero nell'eurozona. L'indicatore si basa su un'analisi fattoriale che coinvolge sondaggi tra i principali rappresentanti del settore. La dimensione del campione per l'eurozona è di circa 20 mila aziende che rappresentano tutti i settori dell'industria manifatturiera nell'eurozona. Il numero di imprese per paese è selezionato in base al contributo di un determinato paese all'economia dell'eurozona.

A differenza dell'Indice di fiducia industriale, che viene calcolato sulla base di tre valori, il BCI viene calcolato utilizzando cinque variabili. Il calcolo include i risultati di un'indagine sui volumi di produzione, il numero di nuovi ordini per il consumo interno e per l'esportazione, le scorte degli ultimi tre mesi e le prospettive per i volumi di produzione.

Agli intervistati viene chiesto di fornire una valutazione qualitativa delle variabili di cui sopra: se la situazione è migliorata, peggiorata o è rimasta invariata.

L’indice del clima imprenditoriale è un indicatore dello sviluppo del settore manifatturiero dell'eurozona. A causa della sua natura generalizzata, riflette un quadro relativo delle condizioni economiche nell'eurozona. Gli economisti lo considerano uno degli indicatori compositi dello sviluppo economico. La crescita del BCI parla di miglioramenti nelle condizioni del settore manifatturiero ed è un indicatore principale della produzione. Gli investitori interpretano la crescita dell'indice come un segnale per aumentare gli investimenti. Le variazioni dell'indice di solito hanno un effetto debole e a breve termine sulle quotazioni in euro. Tuttavia, i movimenti bruschi del grafico dell'indice sono solitamente visti come un serio indicatore delle mutevoli condizioni economiche.

Ultimi valori: