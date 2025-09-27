Calendario Economico
Indicatore di fiducia industriale dell'Unione europea (European Union Industrial Confidence Indicator)
|Basso
|-10.3
|-11.0
|
-10.5
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-9.6
|
-10.3
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore di fiducia industriale descrive l'attuale valutazione dello sviluppo delle imprese manifatturiere dell'UE e le aspettative per il prossimo trimestre. L'indicatore si basa su un'analisi fattoriale che coinvolge sondaggi tra i principali rappresentanti del settore. La dimensione del campione per l'eurozona è di circa 20 mila aziende che rappresentano tutti i settori dell'industria manifatturiera nell'eurozona. Il numero di imprese per paese è selezionato in base al contributo di un determinato paese all'economia dell'eurozona.
Si differenzia dal simile indicatore del clima imprenditoriale in quanto considera tre variabili anziché cinque:
- Il numero totale di ordini correnti (più che sufficiente, sufficiente o insufficiente);
- Scorte attuali (molto grandi, normali per la stagione in corso, molto piccole);
- Volume di produzione in tre mesi (se si prevede che la produzione possa crescere, diminuire o rimanere invariata).
L'indice è destagionalizzato. Agli intervistati viene chiesto di fornire una valutazione qualitativa delle variabili di cui sopra, piuttosto che di quelle qualitative.
L'indicatore di fiducia industriale è un indicatore dello sviluppo del settore produttivo dell'eurozona. A causa della sua natura generalizzata, riflette un quadro relativo delle condizioni economiche nell'eurozona. Gli economisti lo considerano uno degli indicatori compositi dello sviluppo economico. La crescita del BCI parla di miglioramenti nelle condizioni del settore manifatturiero ed è un indicatore principale della produzione. Gli investitori interpretano la crescita dell'indice come un segnale per aumentare gli investimenti.
Le variazioni dell'indice di solito hanno un effetto debole e a breve termine sulle quotazioni in euro. Tuttavia, i movimenti bruschi del grafico dell'indice sono solitamente visti come un serio indicatore delle mutevoli condizioni economiche.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indicatore di fiducia industriale dell'Unione europea (European Union Industrial Confidence Indicator)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
