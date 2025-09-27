CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indicatore di fiducia industriale dell'Unione europea (European Union Industrial Confidence Indicator)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Commissione europea (European Commission)
Settore
Azienda
Basso -10.3 -11.0
-10.5
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-9.6
-10.3
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indicatore di fiducia industriale descrive l'attuale valutazione dello sviluppo delle imprese manifatturiere dell'UE e le aspettative per il prossimo trimestre. L'indicatore si basa su un'analisi fattoriale che coinvolge sondaggi tra i principali rappresentanti del settore. La dimensione del campione per l'eurozona è di circa 20 mila aziende che rappresentano tutti i settori dell'industria manifatturiera nell'eurozona. Il numero di imprese per paese è selezionato in base al contributo di un determinato paese all'economia dell'eurozona.

Si differenzia dal simile indicatore del clima imprenditoriale in quanto considera tre variabili anziché cinque:

  • Il numero totale di ordini correnti (più che sufficiente, sufficiente o insufficiente);
  • Scorte attuali (molto grandi, normali per la stagione in corso, molto piccole);
  • Volume di produzione in tre mesi (se si prevede che la produzione possa crescere, diminuire o rimanere invariata).

L'indice è destagionalizzato. Agli intervistati viene chiesto di fornire una valutazione qualitativa delle variabili di cui sopra, piuttosto che di quelle qualitative.

L'indicatore di fiducia industriale è un indicatore dello sviluppo del settore produttivo dell'eurozona. A causa della sua natura generalizzata, riflette un quadro relativo delle condizioni economiche nell'eurozona. Gli economisti lo considerano uno degli indicatori compositi dello sviluppo economico. La crescita del BCI parla di miglioramenti nelle condizioni del settore manifatturiero ed è un indicatore principale della produzione. Gli investitori interpretano la crescita dell'indice come un segnale per aumentare gli investimenti.

Le variazioni dell'indice di solito hanno un effetto debole e a breve termine sulle quotazioni in euro. Tuttavia, i movimenti bruschi del grafico dell'indice sono solitamente visti come un serio indicatore delle mutevoli condizioni economiche.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indicatore di fiducia industriale dell'Unione europea (European Union Industrial Confidence Indicator)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-10.3
-11.0
-10.5
lug 2025
-10.4
-11.1
-11.8
giu 2025
-12.0
-10.7
-10.4
mag 2025
-10.3
-10.9
-11.0
apr 2025
-11.2
-11.0
-10.7
mar 2025
-10.6
-12.2
-11.0
feb 2025
-11.4
-13.6
-12.7
gen 2025
-12.9
-12.4
-14.1
dic 2024
-14.1
-11.5
-11.4
nov 2024
-11.1
-12.1
-12.6
ott 2024
-13.0
-10.2
-11.0
set 2024
-10.9
-10.1
-9.9
ago 2024
-9.7
-9.8
-10.4
lug 2024
-10.5
-9.7
-10.2
giu 2024
-10.1
-10.5
-9.9
mag 2024
-9.9
-10.6
-10.4
apr 2024
-10.5
-8.6
-8.9
mar 2024
-8.8
-9.1
-9.4
feb 2024
-9.5
-9.3
-9.3
gen 2024
-9.4
-8.8
-9.6
dic 2023
-9.2
-9.4
-9.5
nov 2023
-9.5
-9.2
-9.2
ott 2023
-9.3
-9.7
-8.9
set 2023
-9.0
-9.9
-9.9
ago 2023
-10.3
-8.3
-9.3
lug 2023
-9.4
-6.2
-7.3
giu 2023
-7.2
-3.9
-5.3
mag 2023
-5.2
-1.4
-2.8
apr 2023
-2.6
0.1
-0.5
mar 2023
-0.2
0.9
0.4
feb 2023
0.5
-0.1
1.2
gen 2023
1.3
-1.7
-0.6
dic 2022
-1.5
-1.6
-1.9
nov 2022
-2.0
-0.8
-1.2
ott 2022
-1.2
0.4
-0.3
set 2022
-0.4
2.3
1.0
ago 2022
1.2
6.9
3.4
lug 2022
3.5
6.9
7.0
giu 2022
7.4
9.2
6.5
mag 2022
6.3
9.2
7.7
apr 2022
7.9
12.2
9.0
mar 2022
10.4
14.0
14.1
feb 2022
14.0
14.5
13.9
gen 2022
13.9
14.6
14.6
dic 2021
14.9
14.2
14.3
nov 2021
14.1
14.2
14.2
ott 2021
14.2
14.0
14.1
set 2021
14.1
14.2
13.8
ago 2021
13.7
13.7
14.5
lug 2021
14.6
12.2
12.8
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento