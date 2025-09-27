Dal maggio 2003 la Commissione europea raccoglie informazioni quantitative dirette sulle percezioni e le aspettative dei consumatori in merito all'inflazione nell’eurozona, nell'Unione europea (UE) e nei paesi in via di adesione attraverso la sua indagine sui consumatori. Si tratta delle opinioni dei consumatori sull'inflazione, che sono rilevanti non solo ai fini della politica, ma anche perché i possibili valori di inflazione diventano disponibili prima e perché forniscono informazioni sulle aspettative degli agenti economici. Il normale indice dei prezzi al consumo misura solo l'inflazione attuale, non quelle future. Mentre i dati delle stime soggettive di oltre 40.000 consumatori selezionati a caso sono distorti in base all'istruzione, all'età, al reddito, alla regione e al sesso, questo errore può in una certa misura essere corretto matematicamente, rendendo i dati dell'indagine indispensabili per la sorveglianza economica nell'UE e per monitorare le prospettive economiche dell'Unione economica e monetaria e lo sviluppo economico dei paesi candidati. Sono utilizzati per le previsioni economiche semestrali e per l'analisi degli sviluppi ciclici (ad esempio l'identificazione dei punti di svolta) e da diversi servizi della Commissione, tra cui la BCE e l'OCSE.

I sondaggi sono raccolti nella prima metà del mese e pubblicati l'ultimo giorno del mese. Le possibili risposte sono limitate a 6 risposte a domande sull'andamento dei prezzi attuale e previsto: forte, moderato o leggermente in aumento, costante, in calo o non so.

L'impatto delle cifre pubblicate dipende fortemente dall'attuale contesto economico. Un'inflazione troppo alta potrebbe indurre la BCE ad aumentare i tassi di interesse, il che a sua volta potrebbe portare a un aumento della valuta. In tempi economici difficili, tuttavia, l'aumento dell'inflazione potrebbe approfondire ulteriormente una recessione che deprimerebbe la valuta.

