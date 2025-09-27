CalendarioSezioni

Aspettative sui prezzi al consumo dell'Unione europea (European Union Consumer Price Expectations)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Commissione europea (European Commission)
Settore
Consumatore
Alto 25.9 33.1
25.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
18.9
25.9
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Dal maggio 2003 la Commissione europea raccoglie informazioni quantitative dirette sulle percezioni e le aspettative dei consumatori in merito all'inflazione nell’eurozona, nell'Unione europea (UE) e nei paesi in via di adesione attraverso la sua indagine sui consumatori. Si tratta delle opinioni dei consumatori sull'inflazione, che sono rilevanti non solo ai fini della politica, ma anche perché i possibili valori di inflazione diventano disponibili prima e perché forniscono informazioni sulle aspettative degli agenti economici. Il normale indice dei prezzi al consumo misura solo l'inflazione attuale, non quelle future. Mentre i dati delle stime soggettive di oltre 40.000 consumatori selezionati a caso sono distorti in base all'istruzione, all'età, al reddito, alla regione e al sesso, questo errore può in una certa misura essere corretto matematicamente, rendendo i dati dell'indagine indispensabili per la sorveglianza economica nell'UE e per monitorare le prospettive economiche dell'Unione economica e monetaria e lo sviluppo economico dei paesi candidati. Sono utilizzati per le previsioni economiche semestrali e per l'analisi degli sviluppi ciclici (ad esempio l'identificazione dei punti di svolta) e da diversi servizi della Commissione, tra cui la BCE e l'OCSE.

I sondaggi sono raccolti nella prima metà del mese e pubblicati l'ultimo giorno del mese. Le possibili risposte sono limitate a 6 risposte a domande sull'andamento dei prezzi attuale e previsto: forte, moderato o leggermente in aumento, costante, in calo o non so.

L'impatto delle cifre pubblicate dipende fortemente dall'attuale contesto economico. Un'inflazione troppo alta potrebbe indurre la BCE ad aumentare i tassi di interesse, il che a sua volta potrebbe portare a un aumento della valuta. In tempi economici difficili, tuttavia, l'aumento dell'inflazione potrebbe approfondire ulteriormente una recessione che deprimerebbe la valuta.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Aspettative sui prezzi al consumo dell'Unione europea (European Union Consumer Price Expectations)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
25.9
33.1
25.1
lug 2025
25.1
18.0
21.3
giu 2025
21.2
17.0
23.6
mag 2025
23.6
34.2
29.4
apr 2025
29.6
26.4
24.5
mar 2025
24.4
24.2
21.4
feb 2025
21.1
21.2
20.2
gen 2025
20.2
17.8
21.2
dic 2024
21.0
15.7
17.8
nov 2024
17.7
12.1
13.5
ott 2024
13.3
11.7
11.0
set 2024
10.9
11.9
11.3
ago 2024
11.3
12.2
11.3
lug 2024
11.2
14.4
13.1
giu 2024
13.1
16.1
12.5
mag 2024
12.5
10.3
11.6
apr 2024
11.6
8.2
12.3
mar 2024
12.3
15.3
15.4
feb 2024
15.5
14.7
12.0
gen 2024
11.9
15.0
10.5
dic 2023
10.5
18.0
9.3
nov 2023
9.3
16.8
11.3
ott 2023
11.4
14.2
12.0
set 2023
12.0
10.4
9.1
ago 2023
9.0
8.6
4.9
lug 2023
4.8
9.8
6.0
giu 2023
6.1
11.6
12.1
mag 2023
12.2
11.9
15.0
apr 2023
15.1
12.4
18.8
mar 2023
18.9
13.2
17.7
feb 2023
17.7
17.4
17.8
gen 2023
17.7
24.5
23.2
dic 2022
23.7
30.4
29.9
nov 2022
30.1
34.6
37.3
ott 2022
37.4
36.9
41.2
set 2022
41.3
39.0
37.0
ago 2022
36.8
43.8
42.7
lug 2022
42.8
45.4
42.6
giu 2022
42.6
49.5
45.5
mag 2022
45.6
57.0
50.0
apr 2022
50.0
66.7
62.9
mar 2022
59.8
39.1
37.7
feb 2022
37.7
35.0
38.4
gen 2022
38.4
33.2
36.6
dic 2021
36.6
42.3
39.3
nov 2021
39.3
40.3
40.0
ott 2021
40.0
31.8
33.1
set 2021
33.1
31.8
31.1
ago 2021
31.1
33.8
30.0
lug 2021
30.0
27.3
27.1
123
Esporta

