Indicatore del sentiment dei servizi dell'Unione europea (European Union Services Sentiment Indicator)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Commissione europea (European Commission)
Settore
Azienda
Basso 3.6 4.3
4.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
3.6
3.6
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L'indicatore del sentiment dei servizi riflette il sentiment delle imprese nel settore dei servizi dell'eurozona. L'indice è calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio tra le più grandi aziende del settore dei servizi. Il calcolo è destagionalizzato.

La dimensione del campione per l'eurozona è di circa 18 mila aziende che rappresentano tutti i settori del settore dei servizi nell'eurozona. Il numero di società per paese è calcolato in base al contributo di un determinato paese all'economia dell'eurozona.

I manager vengono intervistati per rispondere alle domande sul sentiment delle imprese negli ultimi tre mesi e per fornire una prospettiva per le condizioni di business, nonché i prezzi di produzione attesi nel prossimo trimestre. L'indice è calcolato come media aritmetica dei saldi riepilogativi delle risposte alle domande:

  • sulle condizioni di business degli ultimi tre mesi (se sono migliorate, peggiorate o rimangono invariate);
  • su un cambiamento nella domanda per i loro servizi negli ultimi tre mesi (se è aumentata, diminuita o non è cambiata);
  • sulla domanda prevista per i loro servizi nei prossimi tre mesi (se si prevede che cresca, diminuisca o rimanga allo stesso livello).

Agli intervistati viene chiesto di fornire una valutazione qualitativa delle variabili di cui sopra, piuttosto che di quelle qualitative.

A causa della natura generalizzata dell'indicatore del sentiment dei servizi, esso riflette un quadro relativo delle condizioni economiche nell'eurozona. Gli economisti lo considerano uno degli indicatori compositi dello sviluppo economico. L'indicatore di crescita parla di miglioramenti delle condizioni del settore dei servizi ed è un indicatore principale dello sviluppo economico. Gli investitori interpretano la crescita dell'indice come un segnale per aumentare gli investimenti in società appropriate.

Le variazioni dell'indice di solito hanno un effetto debole e a breve termine sulle quotazioni in euro. Tuttavia, i movimenti bruschi del grafico dell'indice possono essere visti come un serio indicatore delle mutevoli condizioni economiche.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indicatore del sentiment dei servizi dell'Unione europea (European Union Services Sentiment Indicator)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
3.6
4.3
4.1
lug 2025
4.1
2.2
3.1
giu 2025
2.9
4.0
1.8
mag 2025
1.5
2.4
1.6
apr 2025
1.4
3.4
2.2
mar 2025
2.4
5.8
5.1
feb 2025
6.2
6.0
6.7
gen 2025
6.6
6.0
5.7
dic 2024
5.9
6.5
5.3
nov 2024
5.3
7.0
6.8
ott 2024
7.1
5.3
7.1
set 2024
6.7
4.7
6.4
ago 2024
6.3
4.3
5.0
lug 2024
4.8
8.3
6.2
giu 2024
6.5
5.2
6.8
mag 2024
6.5
3.7
6.1
apr 2024
6.0
4.5
6.4
mar 2024
6.3
5.6
6.0
feb 2024
6.0
5.7
8.4
gen 2024
8.8
5.8
8.4
dic 2023
8.4
4.7
5.5
nov 2023
4.9
4.3
4.6
ott 2023
4.5
4.0
4.1
set 2023
4.0
4.8
4.3
ago 2023
3.9
5.7
5.4
lug 2023
5.7
6.4
5.9
giu 2023
5.7
8.8
7.1
mag 2023
7.0
10.0
9.9
apr 2023
10.5
9.5
9.6
mar 2023
9.4
10.1
9.5
feb 2023
9.5
8.5
10.4
gen 2023
10.7
4.3
7.7
dic 2022
6.3
2.1
3.1
nov 2022
2.3
3.4
2.1
ott 2022
1.8
6.8
4.4
set 2022
4.9
9.7
8.1
ago 2022
8.7
12.8
10.4
lug 2022
10.7
14.5
14.1
giu 2022
14.8
13.9
14.1
mag 2022
14.0
14.0
13.6
apr 2022
13.5
13.8
13.6
mar 2022
14.4
11.1
12.9
feb 2022
13.0
10.2
9.1
gen 2022
9.1
14.9
10.9
dic 2021
11.2
18.6
18.3
nov 2021
18.4
16.9
18.0
ott 2021
18.2
16.1
15.2
set 2021
15.1
18.3
16.8
ago 2021
16.8
18.9
18.9
lug 2021
19.3
14.8
17.9
1234
