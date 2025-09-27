Calendario Economico
Indicatore del sentiment dei servizi dell'Unione europea (European Union Services Sentiment Indicator)
|Basso
|3.6
|4.3
|
4.1
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.6
|
3.6
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore del sentiment dei servizi riflette il sentiment delle imprese nel settore dei servizi dell'eurozona. L'indice è calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio tra le più grandi aziende del settore dei servizi. Il calcolo è destagionalizzato.
La dimensione del campione per l'eurozona è di circa 18 mila aziende che rappresentano tutti i settori del settore dei servizi nell'eurozona. Il numero di società per paese è calcolato in base al contributo di un determinato paese all'economia dell'eurozona.
I manager vengono intervistati per rispondere alle domande sul sentiment delle imprese negli ultimi tre mesi e per fornire una prospettiva per le condizioni di business, nonché i prezzi di produzione attesi nel prossimo trimestre. L'indice è calcolato come media aritmetica dei saldi riepilogativi delle risposte alle domande:
- sulle condizioni di business degli ultimi tre mesi (se sono migliorate, peggiorate o rimangono invariate);
- su un cambiamento nella domanda per i loro servizi negli ultimi tre mesi (se è aumentata, diminuita o non è cambiata);
- sulla domanda prevista per i loro servizi nei prossimi tre mesi (se si prevede che cresca, diminuisca o rimanga allo stesso livello).
Agli intervistati viene chiesto di fornire una valutazione qualitativa delle variabili di cui sopra, piuttosto che di quelle qualitative.
A causa della natura generalizzata dell'indicatore del sentiment dei servizi, esso riflette un quadro relativo delle condizioni economiche nell'eurozona. Gli economisti lo considerano uno degli indicatori compositi dello sviluppo economico. L'indicatore di crescita parla di miglioramenti delle condizioni del settore dei servizi ed è un indicatore principale dello sviluppo economico. Gli investitori interpretano la crescita dell'indice come un segnale per aumentare gli investimenti in società appropriate.
Le variazioni dell'indice di solito hanno un effetto debole e a breve termine sulle quotazioni in euro. Tuttavia, i movimenti bruschi del grafico dell'indice possono essere visti come un serio indicatore delle mutevoli condizioni economiche.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indicatore del sentiment dei servizi dell'Unione europea (European Union Services Sentiment Indicator)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
