Indice dei prezzi alla produzione (IPP) dell'Unione europea su base annuale (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Eurostat
Settore
Prezzi
Basso 0.2% 1.9%
0.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
0.6%
0.2%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) su base annuale caratterizza una variazione dei prezzi dei beni fabbricati nell'eurozona e venduti sul mercato interno nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice è calcolato dal punto di vista del produttore. Il valore riflette i prezzi base, esclusa l'IVA, e imposte analoghe direttamente correlate al fatturato dei prodotti. Gli importi effettivi delle transazioni vengono utilizzati nel calcolo per riflettere il movimento dei prezzi reali.

Eurostat calcola e pubblica dati aggregati per tutti gli Stati membri. I dati sono ottenuti da un sondaggio di diverse migliaia di imprese manifatturiere. I produttori sono divisi in tre gruppi: società minerarie, società industriali e fornitori di elettricità, gas e acqua. La variazione di prezzo è stimata rispetto al periodo di base. Il periodo di base viene rivisto ogni 5 anni ed è attualmente fissato al 2010. Anche le ponderazioni relative degli Stati membri nel calcolo dell'indice aggregato sono riviste di volta in volta.

L’IPP registra i movimenti dei prezzi a livello di produzione, prima che i prodotti appaiano sul mercato al dettaglio. Pertanto, consente di prevedere ulteriori variazioni dei prezzi a livello di consumatore. L’IPP è utilizzato come indicatore principale delle pressioni inflazionistiche. I dati vengono utilizzati durante la preparazione della politica monetaria.

L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi alla produzione (IPP) dell'Unione europea su base annuale (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.2%
1.9%
0.6%
giu 2025
0.6%
0.4%
0.3%
mag 2025
0.3%
0.2%
0.7%
apr 2025
0.7%
1.5%
1.9%
mar 2025
1.9%
3.3%
3.0%
feb 2025
3.0%
3.9%
1.7%
gen 2025
1.8%
1.1%
0.1%
dic 2024
0.0%
-2.2%
-1.2%
nov 2024
-1.2%
-3.3%
-3.3%
ott 2024
-3.2%
-2.8%
-3.4%
set 2024
-3.4%
-2.6%
-2.3%
ago 2024
-2.3%
-0.3%
-2.2%
lug 2024
-2.1%
-1.7%
-3.3%
giu 2024
-3.2%
-3.8%
-4.1%
mag 2024
-4.2%
-5.6%
-5.7%
apr 2024
-5.7%
-6.2%
-7.8%
mar 2024
-7.8%
-5.6%
-8.5%
feb 2024
-8.3%
-8.6%
gen 2024
-8.6%
-3.2%
-10.6%
dic 2023
-10.6%
-7.9%
-8.8%
nov 2023
-8.8%
-4.7%
-9.4%
ott 2023
-9.4%
-13.3%
-12.4%
set 2023
-12.4%
-14.9%
-11.5%
ago 2023
-11.5%
-11.4%
-7.6%
lug 2023
-7.6%
-8.9%
-3.4%
giu 2023
-3.4%
-6.9%
-1.6%
mag 2023
-1.5%
6.1%
0.9%
apr 2023
1.0%
0.8%
5.5%
mar 2023
5.9%
8.8%
13.3%
feb 2023
13.2%
10.6%
15.1%
gen 2023
15.0%
28.6%
24.5%
dic 2022
24.5%
30.2%
26.9%
nov 2022
27.1%
28.2%
30.5%
ott 2022
30.8%
39.3%
41.9%
set 2022
41.9%
45.9%
43.4%
ago 2022
43.3%
40.2%
38.0%
lug 2022
37.9%
33.5%
36.0%
giu 2022
35.8%
38.1%
36.2%
mag 2022
36.3%
35.4%
37.2%
apr 2022
37.2%
38.7%
36.9%
mar 2022
36.8%
33.2%
31.5%
feb 2022
31.4%
30.8%
30.6%
gen 2022
30.6%
27.9%
26.3%
dic 2021
26.2%
24.3%
23.7%
nov 2021
23.7%
23.3%
21.9%
ott 2021
21.9%
17.4%
16.1%
set 2021
16.0%
14.8%
13.4%
ago 2021
13.4%
13.5%
12.4%
lug 2021
12.1%
9.6%
10.2%
giu 2021
10.2%
10.2%
9.6%
12345
