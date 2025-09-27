L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) su base annuale caratterizza una variazione dei prezzi dei beni fabbricati nell'eurozona e venduti sul mercato interno nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice è calcolato dal punto di vista del produttore. Il valore riflette i prezzi base, esclusa l'IVA, e imposte analoghe direttamente correlate al fatturato dei prodotti. Gli importi effettivi delle transazioni vengono utilizzati nel calcolo per riflettere il movimento dei prezzi reali.

Eurostat calcola e pubblica dati aggregati per tutti gli Stati membri. I dati sono ottenuti da un sondaggio di diverse migliaia di imprese manifatturiere. I produttori sono divisi in tre gruppi: società minerarie, società industriali e fornitori di elettricità, gas e acqua. La variazione di prezzo è stimata rispetto al periodo di base. Il periodo di base viene rivisto ogni 5 anni ed è attualmente fissato al 2010. Anche le ponderazioni relative degli Stati membri nel calcolo dell'indice aggregato sono riviste di volta in volta.

L’IPP registra i movimenti dei prezzi a livello di produzione, prima che i prodotti appaiano sul mercato al dettaglio. Pertanto, consente di prevedere ulteriori variazioni dei prezzi a livello di consumatore. L’IPP è utilizzato come indicatore principale delle pressioni inflazionistiche. I dati vengono utilizzati durante la preparazione della politica monetaria.

L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

