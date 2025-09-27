Calendario Economico
Indice dei prezzi alla produzione (IPP) dell'Unione europea su base annuale (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)
|Basso
|0.2%
|1.9%
|
0.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.6%
|
0.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) su base annuale caratterizza una variazione dei prezzi dei beni fabbricati nell'eurozona e venduti sul mercato interno nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice è calcolato dal punto di vista del produttore. Il valore riflette i prezzi base, esclusa l'IVA, e imposte analoghe direttamente correlate al fatturato dei prodotti. Gli importi effettivi delle transazioni vengono utilizzati nel calcolo per riflettere il movimento dei prezzi reali.
Eurostat calcola e pubblica dati aggregati per tutti gli Stati membri. I dati sono ottenuti da un sondaggio di diverse migliaia di imprese manifatturiere. I produttori sono divisi in tre gruppi: società minerarie, società industriali e fornitori di elettricità, gas e acqua. La variazione di prezzo è stimata rispetto al periodo di base. Il periodo di base viene rivisto ogni 5 anni ed è attualmente fissato al 2010. Anche le ponderazioni relative degli Stati membri nel calcolo dell'indice aggregato sono riviste di volta in volta.
L’IPP registra i movimenti dei prezzi a livello di produzione, prima che i prodotti appaiano sul mercato al dettaglio. Pertanto, consente di prevedere ulteriori variazioni dei prezzi a livello di consumatore. L’IPP è utilizzato come indicatore principale delle pressioni inflazionistiche. I dati vengono utilizzati durante la preparazione della politica monetaria.
L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi alla produzione (IPP) dell'Unione europea su base annuale (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
