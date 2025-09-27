I dati della BCE sui prestiti alle società non finanziarie (NFC) su base annuale riflettono le variazioni delle quantità di prestiti alle organizzazioni non finanziarie europee per il periodo di riferimento, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indicatore è pubblicato dalla Banca centrale europea due volte l'anno. Ciascuno copre i prestiti per i due trimestri precedenti.

I prestiti a organizzazioni non finanziarie sono classificati in base all'attività economica della società pertinente. Questi includono agricoltura e silvicoltura, estrazione mineraria, produzione, elettricità, gas, edilizia, commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporti, ecc. Secondo la classificazione utilizzata, le organizzazioni non finanziarie non includono imprenditori privati. I prestiti NFC non includono i prestiti del settore pubblico, anche se alcune delle attività possono rientrare nella classificazione sottostante (ad esempio, i servizi di trasporto).

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati comunicati dalle istituzioni finanziarie monetarie dell'eurozona alla BCE e dell'indagine sul credito bancario condotta dalla BCE dal 2003. Offre una visione altrimenti incomprensibile dell'offerta e della domanda di prestiti bancari da parte di imprese e famiglie. Oltre al volume effettivo dei prestiti, l'indagine riguarda le condizioni di credito, gli standard per l'approvazione dei prestiti e la quota di rifiuti. I dati ottenuti vengono utilizzati in vari processi decisionali sulle misure di politica monetaria, in particolare in tempi di crisi finanziarie.

I dati sui prestiti svolgono un ruolo chiave nel fornire denaro all'economia. Un aumento di questo valore o un valore superiore alle aspettative può stimolare l'economia e l'EURO. Di conseguenza, valori inferiori alle attese sono considerati negativi per la valuta europea.

