Prestiti del settore privato su base annuale della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Banca centrale europea (European Central Bank)
Settore
Denaro
Basso 2.8% 2.6%
2.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.6%
2.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il livello dei nuovi prestiti bancari ai consumatori e alle imprese è una componente importante di uno degli obiettivi della BCE, l'inflazione. I nuovi prestiti forniscono informazioni aggiuntive e diverse rispetto alla massa monetaria M3. Vengono misurati i nuovi prestiti concessi dalle banche ai consumatori e alle imprese. Ciò significa, tuttavia, che il livello di questa cifra è influenzato dai consumatori e dalle imprese e dipende fortemente dalle circostanze economiche delle rispettive parti: se la banca è disposta a concedere un prestito e a quali condizioni e se il cliente ha un motivo di investimento ed è disposto ad accettare il rischio di un prestito alle condizioni offerte. Sebbene la Banca centrale europea (BCE) possa controllare i tassi di interesse e altre misure come gli interessi sulla riserva minima, a volte ciò non aiuta a mobilitare i prestiti e quindi indirettamente l'inflazione.

Un aumento di questo valore o un valore superiore alle aspettative dovrebbe normalmente stimolare l'economia e l'EURO.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti del settore privato su base annuale della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.8%
2.6%
2.8%
lug 2025
2.8%
3.1%
3.0%
giu 2025
3.0%
2.8%
2.8%
mag 2025
2.8%
2.8%
2.8%
apr 2025
2.7%
2.7%
2.6%
mar 2025
2.6%
2.7%
2.4%
feb 2025
2.5%
2.6%
2.3%
gen 2025
2.3%
2.2%
2.0%
dic 2024
2.0%
1.4%
1.5%
nov 2024
1.5%
1.6%
1.7%
ott 2024
1.6%
1.6%
1.6%
set 2024
1.6%
1.5%
1.5%
ago 2024
1.6%
1.3%
1.3%
lug 2024
1.3%
1.0%
1.1%
giu 2024
1.1%
0.9%
0.8%
mag 2024
0.8%
1.4%
0.9%
apr 2024
0.9%
1.3%
0.8%
mar 2024
0.8%
0.3%
0.7%
feb 2024
0.7%
1.0%
0.4%
gen 2024
0.4%
1.1%
0.5%
dic 2023
0.5%
0.9%
0.4%
nov 2023
0.4%
0.4%
0.4%
ott 2023
0.4%
0.0%
0.2%
set 2023
0.3%
0.1%
0.7%
ago 2023
0.6%
1.0%
1.6%
lug 2023
1.6%
1.3%
2.0%
giu 2023
2.0%
2.3%
2.8%
mag 2023
2.8%
2.8%
3.3%
apr 2023
3.3%
3.2%
3.9%
mar 2023
3.8%
3.8%
4.3%
feb 2023
4.3%
4.2%
4.9%
gen 2023
4.9%
4.6%
5.4%
dic 2022
5.3%
5.9%
6.2%
nov 2022
6.3%
6.3%
6.5%
ott 2022
6.5%
7.2%
7.0%
set 2022
6.9%
7.0%
6.8%
ago 2022
6.7%
6.6%
6.3%
lug 2022
6.3%
6.5%
6.2%
giu 2022
6.1%
6.3%
5.6%
mag 2022
5.7%
5.3%
5.3%
apr 2022
5.3%
4.4%
4.6%
mar 2022
4.7%
5.0%
4.8%
feb 2022
4.8%
5.0%
4.6%
gen 2022
4.6%
4.0%
4.2%
dic 2021
4.1%
3.6%
3.7%
nov 2021
3.7%
3.3%
3.4%
ott 2021
3.4%
3.1%
3.2%
set 2021
3.2%
3.0%
3.0%
ago 2021
2.9%
3.6%
3.0%
lug 2021
3.0%
3.6%
3.0%
