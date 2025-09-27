Calendario Economico
Prestiti del settore privato su base annuale della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)
|Basso
|2.8%
|2.6%
|
2.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.6%
|
2.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il livello dei nuovi prestiti bancari ai consumatori e alle imprese è una componente importante di uno degli obiettivi della BCE, l'inflazione. I nuovi prestiti forniscono informazioni aggiuntive e diverse rispetto alla massa monetaria M3. Vengono misurati i nuovi prestiti concessi dalle banche ai consumatori e alle imprese. Ciò significa, tuttavia, che il livello di questa cifra è influenzato dai consumatori e dalle imprese e dipende fortemente dalle circostanze economiche delle rispettive parti: se la banca è disposta a concedere un prestito e a quali condizioni e se il cliente ha un motivo di investimento ed è disposto ad accettare il rischio di un prestito alle condizioni offerte. Sebbene la Banca centrale europea (BCE) possa controllare i tassi di interesse e altre misure come gli interessi sulla riserva minima, a volte ciò non aiuta a mobilitare i prestiti e quindi indirettamente l'inflazione.
Un aumento di questo valore o un valore superiore alle aspettative dovrebbe normalmente stimolare l'economia e l'EURO.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti del settore privato su base annuale della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
