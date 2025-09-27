Il livello dei nuovi prestiti bancari ai consumatori e alle imprese è una componente importante di uno degli obiettivi della BCE, l'inflazione. I nuovi prestiti forniscono informazioni aggiuntive e diverse rispetto alla massa monetaria M3. Vengono misurati i nuovi prestiti concessi dalle banche ai consumatori e alle imprese. Ciò significa, tuttavia, che il livello di questa cifra è influenzato dai consumatori e dalle imprese e dipende fortemente dalle circostanze economiche delle rispettive parti: se la banca è disposta a concedere un prestito e a quali condizioni e se il cliente ha un motivo di investimento ed è disposto ad accettare il rischio di un prestito alle condizioni offerte. Sebbene la Banca centrale europea (BCE) possa controllare i tassi di interesse e altre misure come gli interessi sulla riserva minima, a volte ciò non aiuta a mobilitare i prestiti e quindi indirettamente l'inflazione.

Un aumento di questo valore o un valore superiore alle aspettative dovrebbe normalmente stimolare l'economia e l'EURO.

