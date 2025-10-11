CalendarioSezioni

Livello di occupazione nell'Unione Europea (European Union Employment Level)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Eurostat
Settore
Lavoro
Medio 171.695 M
171.536 M
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
171.695 M
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il livello di occupazione indica il numero di persone occupate nell'Unione europea. Gli occupati sono definiti come le persone di età superiore ai 15 anni che hanno lavorato in un'attività lucrativa per almeno un'ora nella settimana precedente, così come coloro che avevano un lavoro, ma erano assenti dal lavoro a causa di malattia, ferie, scioperi, ecc. Eurostat pubblica dati trimestrali e annuali sull'occupazione.

L'indicatore è calcolato sulla base dell'indagine sulle forze di lavoro dell'UE. L'indagine è condotta tra le famiglie private, escluse le famiglie collettive, come le case di cura a lungo termine, le pensioni, le case di cura, ecc. Lo scopo principale dell'indagine è quello di classificare la popolazione in tre gruppi che si escludono a vicenda: occupati, disoccupati ed economicamente inattivi (studenti, pensionati e casalinghe).

Oltre al livello generale di occupazione e al tasso di occupazione, Eurostat pubblica statistiche separate sull'occupazione tra uomini e donne, nonché la separazione basata sull'età.

Un cambiamento nel livello di occupazione influisce direttamente sui redditi delle famiglie e, di conseguenza, sul potere d'acquisto della popolazione. Pertanto, i valori degli indicatori più elevati sono considerati positivi per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Livello di occupazione nell'Unione Europea (European Union Employment Level)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025 prelim.
171.695 M
171.536 M
1 Q 2025 prelim.
171.791 M
171.266 M
4 Q 2024 prelim.
171.166 M
170.981 M
3 Q 2024 prelim.
170.877 M
170.571 M
2 Q 2024 prelim.
170.184 M
169.809 M
1 Q 2024
169.861 M
169.842 M
1 Q 2024 prelim.
169.842 M
169.323 M
4 Q 2023
167.534 M
167.479 M
4 Q 2023 prelim.
167.479 M
168.734 M
3 Q 2023
168.734 M
168.720 M
3 Q 2023 prelim.
168.720 M
168.252 M
2 Q 2023
168.462 M
168.494 M
2 Q 2023 prelim.
168.494 M
168.162 M
1 Q 2023
168.181 M
167.817 M
1 Q 2023 prelim.
167.817 M
165.063 M
4 Q 2022
165.042 M
165.073 M
4 Q 2022 prelim.
165.073 M
164.488 M
3 Q 2022
164.500 M
164.475 M
3 Q 2022 prelim.
164.475 M
164.105 M
2 Q 2022
164.098 M
163.413 M
2 Q 2022 prelim.
163.413 M
162.978 M
1 Q 2022
162.875 M
162.551 M
1 Q 2022 prelim.
162.551 M
161.799 M
4 Q 2021
161.858 M
161.758 M
4 Q 2021 prelim.
161.758 M
160.976 M
3 Q 2021
160.974 M
160.758 M
3 Q 2021 prelim.
160.758 M
159.269 M
2 Q 2021
158.953 M
158.447 M
2 Q 2021 prelim.
158.447 M
157.683 M
1 Q 2021
157.619 M
157.441 M
1 Q 2021 prelim.
157.441 M
157.972 M
4 Q 2020
157.948 M
157.927 M
4 Q 2020 prelim.
157.927 M
157.389 M
3 Q 2020
157.387 M
157.346 M
3 Q 2020 prelim.
157.346 M
155.893 M
2 Q 2020
155.597 M
155.895 M
2 Q 2020 prelim.
155.895 M
160.439 M
1 Q 2020
160.371 M
160.363 M
1 Q 2020 prelim.
160.363 M
160.756 M
4 Q 2019
160.746 M
160.585 M
4 Q 2019 prelim.
160.585 M
160.148 M
3 Q 2019
160.128 M
160.170 M
3 Q 2019 prelim.
160.170 M
159.956 M
2 Q 2019
160.006 M
159.930 M
2 Q 2019 prelim.
159.930 M
159.555 M
1 Q 2019
159.500 M
