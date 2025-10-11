Il livello di occupazione indica il numero di persone occupate nell'Unione europea. Gli occupati sono definiti come le persone di età superiore ai 15 anni che hanno lavorato in un'attività lucrativa per almeno un'ora nella settimana precedente, così come coloro che avevano un lavoro, ma erano assenti dal lavoro a causa di malattia, ferie, scioperi, ecc. Eurostat pubblica dati trimestrali e annuali sull'occupazione.

L'indicatore è calcolato sulla base dell'indagine sulle forze di lavoro dell'UE. L'indagine è condotta tra le famiglie private, escluse le famiglie collettive, come le case di cura a lungo termine, le pensioni, le case di cura, ecc. Lo scopo principale dell'indagine è quello di classificare la popolazione in tre gruppi che si escludono a vicenda: occupati, disoccupati ed economicamente inattivi (studenti, pensionati e casalinghe).

Oltre al livello generale di occupazione e al tasso di occupazione, Eurostat pubblica statistiche separate sull'occupazione tra uomini e donne, nonché la separazione basata sull'età.

Un cambiamento nel livello di occupazione influisce direttamente sui redditi delle famiglie e, di conseguenza, sul potere d'acquisto della popolazione. Pertanto, i valori degli indicatori più elevati sono considerati positivi per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: