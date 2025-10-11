Il cambiamento occupazionale su base annuale mostra la variazione del numero di persone occupate nelle imprese residenti nell'eurozona in un dato anno rispetto al precedente. Il calcolo dell'indicatore include tutti i tipi di occupazione: a tempo pieno, part-time, lavoro autonomo, ecc.

I dati per il calcolo dell'indicatore sono raccolti per tutti gli Stati membri dell'UE. Le informazioni vengono raccolte sulla base di censimenti, registri delle imposte sul lavoro e sul reddito, indagini sulle attività produttive, ecc.

Il cambiamento occupazionale è un importante indicatore macroeconomico. Permette di valutare lo stato del mercato del lavoro nell'eurozona. Altri indicatori chiave della salute dell'economia dell'UE sono calcolati sulla sua base. Ad esempio, una valutazione parallela del cambiamento occupazionale delle variazioni del PIL fornisce un indicatore della produttività. In combinazione con i dati sulla retribuzione percepita dai dipendenti, il cambiamento occupazionale fornisce i costi unitari del lavoro. I dati sull'occupazione sono utilizzati anche nel calcolo del valore aggiunto.

Gli economisti possono interpretare i dati sul cambiamento occupazionale in relazione alla previsione dell'attività dei consumatori. Un aumento dell'occupazione suggerisce che il reddito della popolazione crescerà, il che potrebbe portare a una maggiore attività di consumo. Le persone spenderanno di più. Ciò consente di prevedere la crescita dell'inflazione e di raggiungere il livello target. Pertanto, la crescita dell'occupazione è solitamente vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori: