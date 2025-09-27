Con le operazioni di rifinanziamento marginale, le rispettive banche centrali forniscono liquidità overnight per attività idonee alle banche nazionali che soddisfano determinati criteri di idoneità a livello nazionale e dell'UE. Le attività idonee sono strumenti di debito negoziabili e attività che sono di particolare rilevanza per i mercati finanziari e i sistemi bancari nazionali e per le quali esistono determinati criteri di idoneità, secondo i criteri della BCE.

Le banche possono trasferire le attività per il tempo in cui sono di proprietà della banca centrale in cambio di denaro, che viene poi ritrasferito o riceve il denaro sotto forma di credito overnight collateralizzato. La scadenza è quindi sempre di un giorno lavorativo.

Gli interessi da pagare si basano sul tasso fissato in anticipo dalla BCE, che viene fissato ogni sei settimane. La BCE può inoltre modificare o addirittura sospendere l'accesso in qualsiasi momento, conformemente agli obiettivi perseguiti e alle sue considerazioni generali di politica monetaria.

La BCE fornisce inoltre altri due strumenti di gestione della liquidità per le banche e fissa i tassi di interesse da applicare: le principali operazioni di rifinanziamento, vale a dire i prestiti di una settimana della BCE alle banche, e i depositi presso la banca centrale, cioè denaro che le banche possono depositare durante la notte presso la BCE.

Si presume generalmente che l'abbassamento del tasso di interesse stimolerà l'economia e l'EURO.

