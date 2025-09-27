Calendario Economico
Decisione sul tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Marginal Lending Facility Rate Decision)
|Medio
|2.40%
|
2.40%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
2.40%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Con le operazioni di rifinanziamento marginale, le rispettive banche centrali forniscono liquidità overnight per attività idonee alle banche nazionali che soddisfano determinati criteri di idoneità a livello nazionale e dell'UE. Le attività idonee sono strumenti di debito negoziabili e attività che sono di particolare rilevanza per i mercati finanziari e i sistemi bancari nazionali e per le quali esistono determinati criteri di idoneità, secondo i criteri della BCE.
Le banche possono trasferire le attività per il tempo in cui sono di proprietà della banca centrale in cambio di denaro, che viene poi ritrasferito o riceve il denaro sotto forma di credito overnight collateralizzato. La scadenza è quindi sempre di un giorno lavorativo.
Gli interessi da pagare si basano sul tasso fissato in anticipo dalla BCE, che viene fissato ogni sei settimane. La BCE può inoltre modificare o addirittura sospendere l'accesso in qualsiasi momento, conformemente agli obiettivi perseguiti e alle sue considerazioni generali di politica monetaria.
La BCE fornisce inoltre altri due strumenti di gestione della liquidità per le banche e fissa i tassi di interesse da applicare: le principali operazioni di rifinanziamento, vale a dire i prestiti di una settimana della BCE alle banche, e i depositi presso la banca centrale, cioè denaro che le banche possono depositare durante la notte presso la BCE.
Si presume generalmente che l'abbassamento del tasso di interesse stimolerà l'economia e l'EURO.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Decisione sul tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea (BCE) (European Central Bank (ECB) Marginal Lending Facility Rate Decision)"indicatore macroeconomico.
