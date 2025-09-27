Dal maggio 2003 la Commissione europea raccoglie informazioni quantitative dirette sulle percezioni e le aspettative di inflazione degli imprenditori nell’eurozona, nell'Unione europea (UE) e nei paesi in via di adesione attraverso la sua indagine sulle imprese. Si tratta delle opinioni degli imprenditori sull'inflazione, le quali sono rilevanti ai fini della politica, in particolare, perché sono prontamente disponibili e forniscono informazioni sulle aspettative degli agenti economici.

Il normale indice dei prezzi alla produzione (chiamato anche IPP) misura solo l'inflazione corrente dei prezzi alla produzione, non quelli futuri. Sebbene i dati delle stime soggettive di oltre 100.000 imprese siano parziali, questo errore può in una certa misura essere corretto matematicamente, rendendo i dati delle indagini indispensabili per la sorveglianza economica nell'UE e per monitorare le prospettive economiche dell'Unione economica e monetaria e lo sviluppo economico dei paesi candidati. Sono utilizzati per le previsioni economiche semestrali e per l'analisi degli sviluppi ciclici (ad esempio l'identificazione dei punti di svolta) e da diversi servizi della Commissione, tra cui la BCE e l'OCSE.

I sondaggi sono raccolti nella prima metà del mese e pubblicati l'ultimo giorno del mese. Le possibili risposte alle due domande sull'andamento dei prezzi attuale e previsto sono limitate a 6 risposte: forte, moderata o leggermente in rialzo, costante, in calo o non so.

L'impatto delle cifre pubblicate dipende fortemente dall'attuale contesto economico. Un'inflazione troppo alta potrebbe indurre la BCE ad aumentare i tassi di interesse, il che a sua volta potrebbe portare a un aumento della valuta. In tempi economici difficili, tuttavia, l'aumento dell'inflazione potrebbe approfondire ulteriormente una recessione che deprimerebbe la valuta.

Ultimi valori: