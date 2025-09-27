CalendarioSezioni

Aspettative sui prezzi di vendita dell’industria dell'Unione europea (European Union Industry Selling Price Expectations)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Commissione europea (European Commission)
Basso 6.7 9.8
8.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
7.6
6.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Dal maggio 2003 la Commissione europea raccoglie informazioni quantitative dirette sulle percezioni e le aspettative di inflazione degli imprenditori nell’eurozona, nell'Unione europea (UE) e nei paesi in via di adesione attraverso la sua indagine sulle imprese. Si tratta delle opinioni degli imprenditori sull'inflazione, le quali sono rilevanti ai fini della politica, in particolare, perché sono prontamente disponibili e forniscono informazioni sulle aspettative degli agenti economici.

Il normale indice dei prezzi alla produzione (chiamato anche IPP) misura solo l'inflazione corrente dei prezzi alla produzione, non quelli futuri. Sebbene i dati delle stime soggettive di oltre 100.000 imprese siano parziali, questo errore può in una certa misura essere corretto matematicamente, rendendo i dati delle indagini indispensabili per la sorveglianza economica nell'UE e per monitorare le prospettive economiche dell'Unione economica e monetaria e lo sviluppo economico dei paesi candidati. Sono utilizzati per le previsioni economiche semestrali e per l'analisi degli sviluppi ciclici (ad esempio l'identificazione dei punti di svolta) e da diversi servizi della Commissione, tra cui la BCE e l'OCSE.

I sondaggi sono raccolti nella prima metà del mese e pubblicati l'ultimo giorno del mese. Le possibili risposte alle due domande sull'andamento dei prezzi attuale e previsto sono limitate a 6 risposte: forte, moderata o leggermente in rialzo, costante, in calo o non so.

L'impatto delle cifre pubblicate dipende fortemente dall'attuale contesto economico. Un'inflazione troppo alta potrebbe indurre la BCE ad aumentare i tassi di interesse, il che a sua volta potrebbe portare a un aumento della valuta. In tempi economici difficili, tuttavia, l'aumento dell'inflazione potrebbe approfondire ulteriormente una recessione che deprimerebbe la valuta.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Aspettative sui prezzi di vendita dell’industria dell'Unione europea (European Union Industry Selling Price Expectations)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
6.7
9.8
8.9
lug 2025
9.2
3.6
6.2
giu 2025
5.6
6.7
7.7
mag 2025
7.9
11.6
10.6
apr 2025
11.0
12.2
11.3
mar 2025
11.4
10.4
10.2
feb 2025
9.8
8.5
8.8
gen 2025
8.7
7.4
7.5
dic 2024
7.6
6.8
7.1
nov 2024
7.1
6.4
6.7
ott 2024
6.5
6.2
6.3
set 2024
6.2
6.5
6.2
ago 2024
6.1
6.5
6.7
lug 2024
6.8
6.3
6.2
giu 2024
6.1
6.5
6.5
mag 2024
6.4
6.1
5.6
apr 2024
5.4
6.0
5.5
mar 2024
5.6
4.8
3.9
feb 2024
3.8
7.6
4.4
gen 2024
4.6
4.0
3.6
dic 2023
3.2
1.6
2.4
nov 2023
2.3
3.5
3.5
ott 2023
3.6
3.7
3.4
set 2023
3.6
1.0
3.1
ago 2023
3.6
2.0
3.4
lug 2023
3.4
0.6
4.3
giu 2023
4.4
0.1
6.5
mag 2023
6.6
5.7
11.6
apr 2023
12.0
11.3
18.1
mar 2023
18.7
14.7
23.5
feb 2023
23.8
27.9
31.3
gen 2023
31.9
41.3
37.8
dic 2022
38.4
31.1
40.4
nov 2022
40.4
37.0
44.8
ott 2022
45.4
54.2
49.1
set 2022
50.3
41.8
44.6
ago 2022
43.7
45.9
45.3
lug 2022
45.1
48.0
50.1
giu 2022
50.4
47.8
55.5
mag 2022
56.1
58.2
60.0
apr 2022
60.8
65.8
57.2
mar 2022
58.1
55.5
49.8
feb 2022
49.8
43.6
47.4
gen 2022
47.7
43.2
48.0
dic 2021
48.3
54.7
49.1
nov 2021
49.0
43.6
42.3
ott 2021
42.2
37.9
38.3
set 2021
38.2
35.4
37.2
ago 2021
37.3
35.3
35.5
lug 2021
35.4
42.5
36.0
123
