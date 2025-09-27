Calendario Economico
Indice del sentimento economico dell'Unione europea (European Union Economic Sentiment Indicator)
|Medio
|95.2
|94.5
|
95.8
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|94.8
|
95.2
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice del sentimento economico è calcolato mensilmente sulla base di cinque indici di fiducia del mercato, che sono: l'indice di fiducia industriale (40%), l'indice di fiducia dei servizi (30%), l'indice di fiducia dei consumatori (20%), l'indicatore di fiducia delle costruzioni (5%) e l'indicatore di fiducia del commercio al dettaglio (5%). I pesi degli indici nel calcolo risultante sono determinati in base a due criteri: la rappresentatività del settore e la sua quota nel calcolo del PIL.
Tutte le componenti dell'indicatore sono calcolate sulla base di analisi fattoriali che coinvolgono sondaggi tra i principali rappresentanti del settore. La dimensione del campione per l'eurozona è di circa 55 mila aziende che rappresentano tutti i settori dell'industria manifatturiera e 24 mila famiglie nell'eurozona. Il numero di imprese e famiglie per paese è selezionato in base al contributo di un determinato paese all'economia dell'eurozona.
Le aziende valutano le attuali condizioni di business (numero di ordini, produzione, scorte, attività dei consumatori) e forniscono una prospettiva per i prossimi tre mesi. Le famiglie intervistate valutano le loro condizioni finanziarie personali, la possibilità di risparmio, l'occupazione e la situazione generale dell'economia dell'eurozona (paese).
L'indice è destagionalizzato. Agli intervistati viene chiesto di fornire una valutazione qualitativa delle variabili di cui sopra (se la situazione è migliorata, peggiorata o è rimasta invariata).
L'indicatore viene utilizzato per valutare l'attuale economia dell'eurozona e prevederne l'ulteriore sviluppo. La crescita dell'indice del sentimento economico indica un miglioramento della situazione sia a livello di settore che a livello di consumatori. Ciò potrebbe portare a una crescita a breve termine delle quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice del sentimento economico dell'Unione europea (European Union Economic Sentiment Indicator)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
