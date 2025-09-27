CalendarioSezioni

Indice del sentimento economico dell'Unione europea (European Union Economic Sentiment Indicator)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Commissione europea (European Commission)
Settore
Azienda
Medio 95.2 94.5
95.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
94.8
95.2
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice del sentimento economico è calcolato mensilmente sulla base di cinque indici di fiducia del mercato, che sono: l'indice di fiducia industriale (40%), l'indice di fiducia dei servizi (30%), l'indice di fiducia dei consumatori (20%), l'indicatore di fiducia delle costruzioni (5%) e l'indicatore di fiducia del commercio al dettaglio (5%). I pesi degli indici nel calcolo risultante sono determinati in base a due criteri: la rappresentatività del settore e la sua quota nel calcolo del PIL.

Tutte le componenti dell'indicatore sono calcolate sulla base di analisi fattoriali che coinvolgono sondaggi tra i principali rappresentanti del settore. La dimensione del campione per l'eurozona è di circa 55 mila aziende che rappresentano tutti i settori dell'industria manifatturiera e 24 mila famiglie nell'eurozona. Il numero di imprese e famiglie per paese è selezionato in base al contributo di un determinato paese all'economia dell'eurozona.

Le aziende valutano le attuali condizioni di business (numero di ordini, produzione, scorte, attività dei consumatori) e forniscono una prospettiva per i prossimi tre mesi. Le famiglie intervistate valutano le loro condizioni finanziarie personali, la possibilità di risparmio, l'occupazione e la situazione generale dell'economia dell'eurozona (paese).

L'indice è destagionalizzato. Agli intervistati viene chiesto di fornire una valutazione qualitativa delle variabili di cui sopra (se la situazione è migliorata, peggiorata o è rimasta invariata).

L'indicatore viene utilizzato per valutare l'attuale economia dell'eurozona e prevederne l'ulteriore sviluppo. La crescita dell'indice del sentimento economico indica un miglioramento della situazione sia a livello di settore che a livello di consumatori. Ciò potrebbe portare a una crescita a breve termine delle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice del sentimento economico dell'Unione europea (European Union Economic Sentiment Indicator)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
95.2
94.5
95.8
lug 2025
95.8
96.0
94.2
giu 2025
94.0
93.5
94.8
mag 2025
94.8
94.4
93.6
apr 2025
93.6
95.5
95.0
mar 2025
95.2
95.1
96.3
feb 2025
96.3
96.0
95.3
gen 2025
95.2
95.0
93.7
dic 2024
93.7
96.1
95.6
nov 2024
95.8
96.5
95.7
ott 2024
95.6
97.2
96.3
set 2024
96.2
96.9
96.5
ago 2024
96.6
95.5
96.0
lug 2024
95.8
95.3
95.9
giu 2024
95.9
96.6
96.1
mag 2024
96.0
94.9
95.6
apr 2024
95.6
94.9
96.2
mar 2024
96.3
94.2
95.5
feb 2024
95.4
97.1
96.1
gen 2024
96.2
97.4
96.3
dic 2023
96.4
93.4
94.0
nov 2023
93.8
93.2
93.5
ott 2023
93.3
93.2
93.4
set 2023
93.3
93.8
93.6
ago 2023
93.3
94.8
94.5
lug 2023
94.5
95.8
95.3
giu 2023
95.3
97.8
96.4
mag 2023
96.5
99.2
99.0
apr 2023
99.3
99.4
99.2
mar 2023
99.3
99.7
99.6
feb 2023
99.7
97.8
99.8
gen 2023
99.9
94.6
97.1
dic 2022
95.8
93.0
94.0
nov 2022
93.7
93.0
92.7
ott 2022
92.5
95.5
93.6
set 2022
93.7
98.2
97.3
ago 2022
97.6
101.4
98.9
lug 2022
99.0
104.4
103.5
giu 2022
104.0
105.0
105.0
mag 2022
105.0
106.7
104.9
apr 2022
105.0
111.2
106.7
mar 2022
108.5
113.4
113.9
feb 2022
114.0
114.0
112.7
gen 2022
112.7
116.5
113.8
dic 2021
115.3
118.1
117.6
nov 2021
117.5
118.3
118.6
ott 2021
118.6
117.7
117.8
set 2021
117.8
118.3
117.6
ago 2021
117.5
118.6
119.0
lug 2021
119.0
116.3
117.9
12345
