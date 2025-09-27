L'indice del sentimento economico è calcolato mensilmente sulla base di cinque indici di fiducia del mercato, che sono: l'indice di fiducia industriale (40%), l'indice di fiducia dei servizi (30%), l'indice di fiducia dei consumatori (20%), l'indicatore di fiducia delle costruzioni (5%) e l'indicatore di fiducia del commercio al dettaglio (5%). I pesi degli indici nel calcolo risultante sono determinati in base a due criteri: la rappresentatività del settore e la sua quota nel calcolo del PIL.

Tutte le componenti dell'indicatore sono calcolate sulla base di analisi fattoriali che coinvolgono sondaggi tra i principali rappresentanti del settore. La dimensione del campione per l'eurozona è di circa 55 mila aziende che rappresentano tutti i settori dell'industria manifatturiera e 24 mila famiglie nell'eurozona. Il numero di imprese e famiglie per paese è selezionato in base al contributo di un determinato paese all'economia dell'eurozona.

Le aziende valutano le attuali condizioni di business (numero di ordini, produzione, scorte, attività dei consumatori) e forniscono una prospettiva per i prossimi tre mesi. Le famiglie intervistate valutano le loro condizioni finanziarie personali, la possibilità di risparmio, l'occupazione e la situazione generale dell'economia dell'eurozona (paese).

L'indice è destagionalizzato. Agli intervistati viene chiesto di fornire una valutazione qualitativa delle variabili di cui sopra (se la situazione è migliorata, peggiorata o è rimasta invariata).

L'indicatore viene utilizzato per valutare l'attuale economia dell'eurozona e prevederne l'ulteriore sviluppo. La crescita dell'indice del sentimento economico indica un miglioramento della situazione sia a livello di settore che a livello di consumatori. Ciò potrebbe portare a una crescita a breve termine delle quotazioni in euro.

