Calendario Economico
Prestiti alle famiglie della Banca centrale europea (BCE) su base annuale (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)
|Medio
|2.5%
|2.4%
|
2.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.6%
|
2.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I prestiti alle famiglie della BCE su base annua riflettono le variazioni delle quantità di prestiti alle famiglie europee per il periodo di riferimento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indicatore è pubblicato dalla Banca centrale europea due volte l'anno. Ciascuno copre i prestiti per i due trimestri precedenti.
I prestiti alle famiglie includono prestiti per l'acquisto di case e credito al consumo. Inoltre, ciò include anche i prestiti a imprenditori privati che non si riflettono nei prestiti alle società non finanziarie. L'indice dei prestiti alle famiglie dell'UE è compilato sulla base di dati raccolti separatamente per paese. I dati sottostanti includono i prestiti in essere correnti ai quali non viene applicata alcuna armonizzazione tra i paesi europei.
L'indicatore è calcolato sulla base dei dati comunicati dalle istituzioni finanziarie monetarie dell'eurozona alla BCE e dell'indagine sul credito bancario condotta dalla BCE dal 2003. Offre una visione altrimenti incomprensibile dell'offerta e della domanda di prestiti bancari da parte di imprese e famiglie. Oltre al volume effettivo dei prestiti, l'indagine riguarda le condizioni di credito, gli standard per l'approvazione dei prestiti e la quota di rifiuti. I dati ottenuti vengono utilizzati in vari processi decisionali sulle misure di politica monetaria, in particolare in tempi di crisi finanziarie.
I dati sui prestiti fungono da indicatore importante della sostenibilità delle famiglie da un lato e riflettono le politiche monetarie dall'altro. Un aumento di questo valore o un valore superiore alle aspettative può stimolare l'economia e l'EURO. Di conseguenza, valori inferiori alle attese sono considerati negativi per la valuta europea.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti alle famiglie della Banca centrale europea (BCE) su base annuale (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress