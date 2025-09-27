CalendarioSezioni

Prestiti alle famiglie della Banca centrale europea (BCE) su base annuale (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)

Paese:
Unione Europea
EUR, Euro
Sorgente:
Banca centrale europea (European Central Bank)
Settore
Denaro
Medio 2.5% 2.4%
2.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.6%
2.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
I prestiti alle famiglie della BCE su base annua riflettono le variazioni delle quantità di prestiti alle famiglie europee per il periodo di riferimento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indicatore è pubblicato dalla Banca centrale europea due volte l'anno. Ciascuno copre i prestiti per i due trimestri precedenti.

I prestiti alle famiglie includono prestiti per l'acquisto di case e credito al consumo. Inoltre, ciò include anche i prestiti a imprenditori privati che non si riflettono nei prestiti alle società non finanziarie. L'indice dei prestiti alle famiglie dell'UE è compilato sulla base di dati raccolti separatamente per paese. I dati sottostanti includono i prestiti in essere correnti ai quali non viene applicata alcuna armonizzazione tra i paesi europei.

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati comunicati dalle istituzioni finanziarie monetarie dell'eurozona alla BCE e dell'indagine sul credito bancario condotta dalla BCE dal 2003. Offre una visione altrimenti incomprensibile dell'offerta e della domanda di prestiti bancari da parte di imprese e famiglie. Oltre al volume effettivo dei prestiti, l'indagine riguarda le condizioni di credito, gli standard per l'approvazione dei prestiti e la quota di rifiuti. I dati ottenuti vengono utilizzati in vari processi decisionali sulle misure di politica monetaria, in particolare in tempi di crisi finanziarie.

I dati sui prestiti fungono da indicatore importante della sostenibilità delle famiglie da un lato e riflettono le politiche monetarie dall'altro. Un aumento di questo valore o un valore superiore alle aspettative può stimolare l'economia e l'EURO. Di conseguenza, valori inferiori alle attese sono considerati negativi per la valuta europea.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti alle famiglie della Banca centrale europea (BCE) su base annuale (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.5%
2.4%
2.4%
lug 2025
2.4%
2.3%
2.2%
giu 2025
2.2%
2.1%
2.0%
mag 2025
2.0%
2.0%
1.9%
apr 2025
1.9%
1.8%
1.7%
mar 2025
1.7%
1.6%
1.5%
feb 2025
1.5%
1.3%
1.3%
gen 2025
1.3%
1.1%
1.1%
dic 2024
1.1%
0.9%
0.9%
nov 2024
0.9%
0.9%
0.8%
ott 2024
0.8%
0.9%
0.7%
set 2024
0.7%
0.7%
0.6%
ago 2024
0.6%
0.6%
0.5%
lug 2024
0.5%
0.4%
0.3%
giu 2024
0.3%
0.3%
0.3%
mag 2024
0.3%
0.2%
0.2%
apr 2024
0.2%
0.3%
0.2%
mar 2024
0.2%
0.3%
0.3%
feb 2024
0.3%
0.2%
0.3%
gen 2024
0.3%
0.1%
0.4%
dic 2023
0.3%
0.3%
0.5%
nov 2023
0.5%
0.4%
0.6%
ott 2023
0.6%
0.6%
0.8%
set 2023
0.8%
0.7%
1.0%
ago 2023
1.0%
1.0%
1.3%
lug 2023
1.3%
1.4%
1.7%
giu 2023
1.7%
1.8%
2.1%
mag 2023
2.1%
2.2%
2.5%
apr 2023
2.5%
2.7%
2.9%
mar 2023
2.9%
3.0%
3.2%
feb 2023
3.2%
3.4%
3.6%
gen 2023
3.6%
3.7%
3.8%
dic 2022
3.8%
3.9%
4.1%
nov 2022
4.1%
4.1%
4.2%
ott 2022
4.2%
4.4%
4.4%
set 2022
4.4%
4.4%
4.5%
ago 2022
4.5%
4.5%
4.5%
lug 2022
4.5%
4.7%
4.6%
giu 2022
4.6%
4.7%
4.6%
mag 2022
4.6%
4.6%
4.6%
apr 2022
4.5%
4.4%
4.5%
mar 2022
4.5%
4.3%
4.4%
feb 2022
4.4%
4.2%
4.3%
gen 2022
4.3%
4.1%
4.2%
dic 2021
4.1%
4.3%
4.2%
nov 2021
4.2%
4.2%
4.1%
ott 2021
4.1%
4.2%
4.1%
set 2021
4.1%
4.3%
4.2%
ago 2021
4.2%
4.3%
4.2%
lug 2021
4.2%
3.8%
4.0%
1234
