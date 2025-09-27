I prestiti alle famiglie della BCE su base annua riflettono le variazioni delle quantità di prestiti alle famiglie europee per il periodo di riferimento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indicatore è pubblicato dalla Banca centrale europea due volte l'anno. Ciascuno copre i prestiti per i due trimestri precedenti.

I prestiti alle famiglie includono prestiti per l'acquisto di case e credito al consumo. Inoltre, ciò include anche i prestiti a imprenditori privati che non si riflettono nei prestiti alle società non finanziarie. L'indice dei prestiti alle famiglie dell'UE è compilato sulla base di dati raccolti separatamente per paese. I dati sottostanti includono i prestiti in essere correnti ai quali non viene applicata alcuna armonizzazione tra i paesi europei.

L'indicatore è calcolato sulla base dei dati comunicati dalle istituzioni finanziarie monetarie dell'eurozona alla BCE e dell'indagine sul credito bancario condotta dalla BCE dal 2003. Offre una visione altrimenti incomprensibile dell'offerta e della domanda di prestiti bancari da parte di imprese e famiglie. Oltre al volume effettivo dei prestiti, l'indagine riguarda le condizioni di credito, gli standard per l'approvazione dei prestiti e la quota di rifiuti. I dati ottenuti vengono utilizzati in vari processi decisionali sulle misure di politica monetaria, in particolare in tempi di crisi finanziarie.

I dati sui prestiti fungono da indicatore importante della sostenibilità delle famiglie da un lato e riflettono le politiche monetarie dall'altro. Un aumento di questo valore o un valore superiore alle aspettative può stimolare l'economia e l'EURO. Di conseguenza, valori inferiori alle attese sono considerati negativi per la valuta europea.

Ultimi valori: