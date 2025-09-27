Calendario Economico
Vendite al dettaglio dell'Unione Europea su base mensile (European Union Retail Sales m/m)
|Basso
|-0.5%
|0.0%
|
0.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.0%
|
-0.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore su base mensile delle vendite al dettaglio riflette una variazione delle vendite al dettaglio nell'eurozona, nel mese riportato rispetto al precedente. Il calcolo è corretto per l'inflazione attraverso l'uso di uno speciale deflatore. L'indicatore è anche destagionalizzato (ad esempio, per escludere l'effetto delle vendite natalizie o della stagione turistica estiva).
Il fatturato al dettaglio riflette la somma di tutte le fatture emesse da unità statistiche registrate per il periodo segnalato. Tutti i pagamenti, compresi i costi di imballaggio e trasporto, sono inclusi. Il calcolo tiene conto dei prezzi con tutti gli sconti e i bonus applicabili, ovvero l'importo effettivo ricevuto dal venditore, non i prezzi nominali dal catalogo. Sono escluse l'IVA e imposte simili, i costi di affitto, i redditi da personale (ad esempio, contributi o donazioni), le vendite di beni immobili e beni strumentali della società, i pagamenti di interessi e spese simili.
Il cambiamento delle vendite al dettaglio è considerato uno degli indicatori chiave della spesa dei consumatori e dell'attività dei consumatori. Questi ultimi influenzano il livello di inflazione nell’eurozona. Una maggiore spesa dei consumatori porta a un'inflazione più elevata e a una crescita dell'economia più attiva. Pertanto, un aumento delle vendite al dettaglio nell'eurozona può essere visto come favorevole per le quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al dettaglio dell'Unione Europea su base mensile (European Union Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
