Calendario Economico
Produzione industriale dell'Unione europea su base annuale (European Union Industrial Production y/y)
|Basso
|1.8%
|1.0%
|
0.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.5%
|
1.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La produzione industriale su base annuale riflette i volumi dei manufatti e l'attività del settore industriale nel mese in uso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I tassi di crescita si basano su parametri destagionalizzati. Il calcolo dell'indice include l'industria manifatturiera, mineraria e dei servizi pubblici. La costruzione non è inclusa.
L'indice deve riflettere un cambiamento a valore aggiunto in diversi settori. Ciò significa che i prezzi ricevuti dalle aziende nelle diverse fasi della produzione devono essere dedotti dal prezzo lordo al fine di evitare il doppio conteggio della produzione. In pratica, i dati di produzione sono raccolti da diverse fonti tra cui fatturato deflazionato, dati di produzione fisica, consumo intermedio di materie prime ed energia, input di lavoro, ecc. Molto spesso il calcolo dell'indice di base si basa sul valore lordo dell'output.
L'indice è confrontato con una base del 2010, dove l'indice della produzione industriale per il 2010 è fissato a 100. L'indice della produzione industriale è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per l'eurozona. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL dell'eurozona.
L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione industriale dell'Unione europea su base annuale (European Union Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress