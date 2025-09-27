La produzione industriale su base annuale riflette i volumi dei manufatti e l'attività del settore industriale nel mese in uso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I tassi di crescita si basano su parametri destagionalizzati. Il calcolo dell'indice include l'industria manifatturiera, mineraria e dei servizi pubblici. La costruzione non è inclusa.

L'indice deve riflettere un cambiamento a valore aggiunto in diversi settori. Ciò significa che i prezzi ricevuti dalle aziende nelle diverse fasi della produzione devono essere dedotti dal prezzo lordo al fine di evitare il doppio conteggio della produzione. In pratica, i dati di produzione sono raccolti da diverse fonti tra cui fatturato deflazionato, dati di produzione fisica, consumo intermedio di materie prime ed energia, input di lavoro, ecc. Molto spesso il calcolo dell'indice di base si basa sul valore lordo dell'output.

L'indice è confrontato con una base del 2010, dove l'indice della produzione industriale per il 2010 è fissato a 100. L'indice della produzione industriale è uno degli indicatori più importanti delle statistiche economiche a breve termine per l'eurozona. Gli analisti lo usano per valutare i primi cambiamenti nello sviluppo economico, nonché per prevedere il PIL dell'eurozona.

L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori: