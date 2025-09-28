CalendarioSezioni

Prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea su base trimestrale (European Union Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Unione Europea
EUR, Euro
Eurostat
PIL
Medio 0.1% 0.1%
0.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.2%
0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il prodotto interno lordo su base trimestrale riflette una variazione del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti nell'eurozona nel trimestre in corso rispetto al trimestre precedente. Il calcolo esclude il prezzo dei beni e dei servizi utilizzati nella produzione intermedia. I dati sono destagionalizzati. Il PIL dell’eurozona è calcolato sulla base dei singoli PIL degli Stati membri.

La formula per il calcolo del PIL basato sulla spesa assomiglia generalmente alla somma delle seguenti componenti:

  • Spese per consumi personali
  • Investimenti lordi di capitale (investimenti in società private, ad esempio attrezzature)
  • Spesa pubblica (sia consumi che investimenti)
  • Esportazioni nette (esportazioni meno importazioni. Il valore può essere negativo)

Le fonti di dati più importanti disponibili nelle sintesi nazionali per i paesi dell’eurozona sono le seguenti:

  • Indagini congiunturali a breve termine, le quali forniscono dati su vendite e fatturato, acquisti, scorte, retribuzione e occupazione dei lavoratori, indici di produzione e vendite al dettaglio
  • Indagini sulle famiglie in materia di redditi e spese per beni e servizi
  • Statistiche dei prezzi (IPC, IPP, indici dei prezzi all'importazione e all'esportazione, indice dei costi di costruzione)
  • Statistiche del commercio estero
  • Dati provenienti da fonti amministrative (entrate e spese pubbliche, bilanci, dichiarazioni dei redditi, permessi di costruzione, dati sull'occupazione, ecc.).

Il PIL è l'indicatore chiave della salute economica dell'eurozona. La crescita dell'indicatore significa un aumento dell'economia e del benessere della popolazione. Pertanto, la crescita del PIL potrebbe avere un impatto positivo sulle quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea su base trimestrale (European Union Gross Domestic Product (GDP) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025 prelim.
0.1%
0.1%
0.6%
2 Q 2025 prelim.
0.1%
0.3%
0.6%
1 Q 2025 prelim.
0.3%
0.4%
0.2%
1 Q 2025 prelim.
0.4%
0.0%
0.2%
4 Q 2024 prelim.
0.1%
0.0%
0.4%
4 Q 2024 prelim.
0.0%
0.4%
0.4%
3 Q 2024
0.4%
0.4%
3 Q 2024 prelim.
0.4%
0.4%
0.2%
3 Q 2024 prelim.
0.4%
0.0%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.3%
2 Q 2024 prelim.
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2024 prelim.
0.3%
0.2%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2024 prelim.
0.3%
0.3%
-0.1%
1 Q 2024 prelim.
0.3%
0.1%
-0.1%
4 Q 2023
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2023 prelim.
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2023 prelim.
0.0%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023 prelim.
-0.1%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023 prelim.
-0.1%
0.2%
0.2%
2 Q 2023
0.1%
0.3%
0.3%
2 Q 2023 prelim.
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2023 prelim.
0.3%
0.0%
0.0%
1 Q 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2023 prelim.
0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2023 prelim.
0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.1%
0.1%
4 Q 2022 prelim.
0.1%
0.1%
0.1%
4 Q 2022 prelim.
0.1%
0.2%
0.3%
3 Q 2022
0.3%
0.2%
0.2%
3 Q 2022 prelim.
0.2%
0.2%
0.2%
3 Q 2022 prelim.
0.2%
0.7%
0.8%
2 Q 2022
0.8%
0.6%
0.6%
2 Q 2022 prelim.
0.6%
0.7%
0.7%
2 Q 2022 prelim.
0.7%
0.4%
0.5%
1 Q 2022
0.6%
0.3%
0.3%
1 Q 2022 prelim.
0.3%
0.2%
0.2%
1 Q 2022 prelim.
0.2%
0.3%
0.3%
4 Q 2021
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2021 prelim.
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2021 prelim.
0.3%
2.2%
2.3%
3 Q 2021
2.2%
2.2%
2.2%
3 Q 2021 prelim.
2.2%
2.2%
2.2%
3 Q 2021 prelim.
2.2%
2.1%
2.1%
2 Q 2021
2.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2021 prelim.
2.0%
2.0%
2.0%
2 Q 2021 prelim.
2.0%
-0.4%
-0.3%
1 Q 2021
-0.3%
-0.6%
-0.6%
1 Q 2021 prelim.
-0.6%
-0.6%
-0.6%
