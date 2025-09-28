Calendario Economico
Prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea su base trimestrale (European Union Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Medio
|0.1%
|0.1%
|
0.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.2%
|
0.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il prodotto interno lordo su base trimestrale riflette una variazione del valore totale di tutti i beni e servizi prodotti nell'eurozona nel trimestre in corso rispetto al trimestre precedente. Il calcolo esclude il prezzo dei beni e dei servizi utilizzati nella produzione intermedia. I dati sono destagionalizzati. Il PIL dell’eurozona è calcolato sulla base dei singoli PIL degli Stati membri.
La formula per il calcolo del PIL basato sulla spesa assomiglia generalmente alla somma delle seguenti componenti:
- Spese per consumi personali
- Investimenti lordi di capitale (investimenti in società private, ad esempio attrezzature)
- Spesa pubblica (sia consumi che investimenti)
- Esportazioni nette (esportazioni meno importazioni. Il valore può essere negativo)
Le fonti di dati più importanti disponibili nelle sintesi nazionali per i paesi dell’eurozona sono le seguenti:
- Indagini congiunturali a breve termine, le quali forniscono dati su vendite e fatturato, acquisti, scorte, retribuzione e occupazione dei lavoratori, indici di produzione e vendite al dettaglio
- Indagini sulle famiglie in materia di redditi e spese per beni e servizi
- Statistiche dei prezzi (IPC, IPP, indici dei prezzi all'importazione e all'esportazione, indice dei costi di costruzione)
- Statistiche del commercio estero
- Dati provenienti da fonti amministrative (entrate e spese pubbliche, bilanci, dichiarazioni dei redditi, permessi di costruzione, dati sull'occupazione, ecc.).
Il PIL è l'indicatore chiave della salute economica dell'eurozona. La crescita dell'indicatore significa un aumento dell'economia e del benessere della popolazione. Pertanto, la crescita del PIL potrebbe avere un impatto positivo sulle quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione europea su base trimestrale (European Union Gross Domestic Product (GDP) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
