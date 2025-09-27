Calendario Economico
Tasso di disoccupazione dell'Unione europea (European Union Unemployment Rate)
|Medio
|6.2%
|6.2%
|
6.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|6.3%
|
6.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il tasso di disoccupazione mostra il numero di disoccupati in percentuale della popolazione in età lavorativa nell’eurozona. Il calcolo viene eseguito su base mensile. Il tasso di disoccupazione generale dell’eurozona è un valore armonizzato, calcolato sulla base dei dati di diversi Stati membri.
La forza lavoro comprende il numero totale di occupati e disoccupati. I disoccupati sono definiti come persone di età compresa tra 15 e 74 anni:
- non attualmente impiegate;
- attualmente disponibili per il lavoro e sono pronte per iniziare entro e non oltre due settimane;
- attivamente alla ricerca di lavoro.
Il tasso di disoccupazione è importante sia dal punto di vista sociale che economico. La crescita della disoccupazione porta ad una diminuzione dei redditi degli individui e quindi ad una diminuzione dell'attività dei consumatori. Inoltre, ciò aumenta la pressione sul bilancio dello Stato e riduce le entrate fiscali.
Pertanto, il tasso di disoccupazione è un indicatore popolare del mercato dei consumatori e un indicatore principale dello stato valutario. Le serie temporali sulla disoccupazione sono utilizzate dalla Commissione europea per determinare la politica economica. Le banche commerciali possono utilizzare i dati per l'analisi del ciclo economico e per l'ulteriore preparazione delle offerte dei consumatori. La BCE tiene sempre conto della disoccupazione nel determinare la politica monetaria dell’eurozona e nel prendere decisioni sui tassi di interesse a breve termine. La crescita del tasso di disoccupazione è generalmente considerata negativa sulle quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di disoccupazione dell'Unione europea (European Union Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress