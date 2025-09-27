Il tasso di disoccupazione mostra il numero di disoccupati in percentuale della popolazione in età lavorativa nell’eurozona. Il calcolo viene eseguito su base mensile. Il tasso di disoccupazione generale dell’eurozona è un valore armonizzato, calcolato sulla base dei dati di diversi Stati membri.

La forza lavoro comprende il numero totale di occupati e disoccupati. I disoccupati sono definiti come persone di età compresa tra 15 e 74 anni:

non attualmente impiegate;

attualmente disponibili per il lavoro e sono pronte per iniziare entro e non oltre due settimane;

attivamente alla ricerca di lavoro.

Il tasso di disoccupazione è importante sia dal punto di vista sociale che economico. La crescita della disoccupazione porta ad una diminuzione dei redditi degli individui e quindi ad una diminuzione dell'attività dei consumatori. Inoltre, ciò aumenta la pressione sul bilancio dello Stato e riduce le entrate fiscali.

Pertanto, il tasso di disoccupazione è un indicatore popolare del mercato dei consumatori e un indicatore principale dello stato valutario. Le serie temporali sulla disoccupazione sono utilizzate dalla Commissione europea per determinare la politica economica. Le banche commerciali possono utilizzare i dati per l'analisi del ciclo economico e per l'ulteriore preparazione delle offerte dei consumatori. La BCE tiene sempre conto della disoccupazione nel determinare la politica monetaria dell’eurozona e nel prendere decisioni sui tassi di interesse a breve termine. La crescita del tasso di disoccupazione è generalmente considerata negativa sulle quotazioni in euro.

