MqlDateTime

La structure de type date contient huit champs de type int :

struct MqlDateTime
  {
   int year;           // Année
   int mon;            // Mois
   int day;            // Jour
   int hour;           // Heure
   int min;            // Minutes
   int sec;            // Secondes
   int day_of_week;    // Jour de la semaine (0-dimanche, 1-lundi, ... ,6-samedi)
   int day_of_year;    // Numéro du jour dans l'année (0 équivaut au 1er janvier)
  };

Note

Le numéro du jour de l'année day_of_year pour une année bissextile, depuis le mois de mars, sera différent du numéro du jour correspondant pour une année bissextile.

Exemple :

void OnStart()
  {
//---
   datetime date1=D'2008.03.01';
   datetime date2=D'2009.03.01';
 
   MqlDateTime str1,str2;
   TimeToStruct(date1,str1);
   TimeToStruct(date2,str2);
   printf("%02d.%02d.%4d, jour de l'année = %d",str1.day,str1.mon,
          str1.year,str1.day_of_year);
   printf("%02d.%02d.%4d, jour de l'année = %d",str2.day,str2.mon,
          str2.year,str2.day_of_year);
  }
/*  Résultat :
  01.03.2008, jour de l'année = 60
  01.03.2009, jour de l'année = 59
*/

