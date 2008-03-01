struct MqlDateTime

{

int year; // Année

int mon; // Mois

int day; // Jour

int hour; // Heure

int min; // Minutes

int sec; // Secondes

int day_of_week; // Jour de la semaine (0-dimanche, 1-lundi, ... ,6-samedi)

int day_of_year; // Numéro du jour dans l'année (0 équivaut au 1er janvier)

};