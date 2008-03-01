- Structure du Type Date
- Structure des Paramètres d'Entrée
- Structure des Données Historiques
- Structure DOM
- Structure de la Requête de Trading
- Structure des Résultats de la Vérification d'une Requête
- Structure des Résultat d'une Requête de Trading
- Structure d'une Transaction de Trading
- Structure des Prix Courants
- Structures du Calendrier Economique
MqlDateTime
La structure de type date contient huit champs de type int :
struct MqlDateTime
Note
Le numéro du jour de l'année day_of_year pour une année bissextile, depuis le mois de mars, sera différent du numéro du jour correspondant pour une année bissextile.
Exemple :
void OnStart()
