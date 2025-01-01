DocumentationSections
CExpertSignal est la classe de base pour les signaux de trading, elle ne fait rien (exceptées les méthodes CheckReverseLong() et CheckReverseShort()) mais fournit l'interface.

Comment l'utiliser :

1. Préparez un algorithme pour les signaux de trading ;
2. Créez votre propre classe de signal de trading, dérivant de la classe CExpertSignal ;
3. Surchargez les méthodes virtuelles de votre classe avec vos propres algorithmes.

Vous pouvez trouver des exemples des classes de signaux de trading dans le répertoire Expert\Signal\.

Description

CExpertSignal est la classe de base pour l'implémentation des algorithmes des signaux de trading.

Déclaration

   class CExpertSignal : public CExpertBase

Titre

   #include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpertSignal

Descendants directs

CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Méthodes de Classe

Initialisation

 

virtual InitIndicators

Initialise les indicateurs et les séries de données.

virtual ValidationSettings

Vérifie les paramètres

virtual AddFilter

Ajoute un filtre au signal combiné

Accés aux Données Protégées

 

BasePrice

Définit le niveau du prix de base

UsedSeries

Retourne les flags des séries de données utilisées

Définition des Paramètres

 

Weight

Définit la valeur du paramètres "Weight" (poids)

PatternsUsage

Définit la valeur du paramètre "PatternsUsage"

General

Définit la valeur du paramètre "General"

Ignore

Définit la valeur du paramètre "Ignore"

Invert

Définit la valeur du paramètre "Invert"

ThresholdOpen

Définit la valeur du paramètre "ThresholdOpen"

ThresholdClose

Définit la valeur du paramètre "ThresholdClose"

PriceLevel

Définit la valeur du paramètre "PriceLevel"

StopLevel

Définit la valeur du paramètre "StopLevel"

TakeLevel

Définit la valeur du paramètre "TakeLevel"

Expiration

Définit la valeur du paramètre "Expiration"

Magic

Définit la valeur du paramètre "Magic"

Vérifier les Conditions de Trading

 

virtual CheckOpenLong

Vérifie les conditions d'ouverture d'une position longue

virtual CheckCloseLong

Vérifie les conditions pour clôturer une position longue

virtual CheckOpenShort

Vérifie les conditions d'ouverture d'une position courte (short)

virtual CheckCloseShort

Vérifie les conditions pour clôturer une position courte (short)

virtual CheckReverseLong

Vérifie les conditions pour renverser une position longue

virtual CheckReverseShort

Vérifie les conditions pour renverser une position courte

Définir les Paramètres de Trading

 

virtual OpenLongParams

Définit les paramètres pour ouvrir une position longue

virtual OpenShortParams

Définit les paramètres pour ouvrir une position courte

virtual CloseLongParams

Définit les paramètres pour fermer une position longue

virtual CloseShortParams

Définit les paramètres pour fermer une position courte

Vérifier les Conditions des Ordres Suiveurs

 

virtual CheckTrailingOrderLong

Vérifie les conditions pour modifier les paramètres d'un ordre d'achat (Buy) en attente

virtual CheckTrailingOrderShort

Vérifie les conditions pour modifier les paramètres d'un ordre de vente (Sell) en attente

Méthodes pour Vérifier les Ordres de Marché

 

virtual LongCondition

Retourne le résultat de la vérification des conditions d'achat

virtual ShortCondition

Retourne le résultat de la vérification des conditions de vente

virtual Direction

Retourne la direction "pondérée" du prix

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries