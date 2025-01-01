- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
CExpertSignal
CExpertSignal est la classe de base pour les signaux de trading, elle ne fait rien (exceptées les méthodes CheckReverseLong() et CheckReverseShort()) mais fournit l'interface.
Comment l'utiliser :
1. Préparez un algorithme pour les signaux de trading ;
2. Créez votre propre classe de signal de trading, dérivant de la classe CExpertSignal ;
3. Surchargez les méthodes virtuelles de votre classe avec vos propres algorithmes.
Vous pouvez trouver des exemples des classes de signaux de trading dans le répertoire Expert\Signal\.
Description
CExpertSignal est la classe de base pour l'implémentation des algorithmes des signaux de trading.
Déclaration
|
class CExpertSignal : public CExpertBase
Titre
|
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CExpertSignal
Descendants directs
CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR
Méthodes de Classe
|
Initialisation
|
|
virtual InitIndicators
|
Initialise les indicateurs et les séries de données.
|
virtual ValidationSettings
|
Vérifie les paramètres
|
virtual AddFilter
|
Ajoute un filtre au signal combiné
|
Accés aux Données Protégées
|
|
Définit le niveau du prix de base
|
Retourne les flags des séries de données utilisées
|
Définition des Paramètres
|
|
Définit la valeur du paramètres "Weight" (poids)
|
Définit la valeur du paramètre "PatternsUsage"
|
Définit la valeur du paramètre "General"
|
Définit la valeur du paramètre "Ignore"
|
Définit la valeur du paramètre "Invert"
|
Définit la valeur du paramètre "ThresholdOpen"
|
Définit la valeur du paramètre "ThresholdClose"
|
Définit la valeur du paramètre "PriceLevel"
|
Définit la valeur du paramètre "StopLevel"
|
Définit la valeur du paramètre "TakeLevel"
|
Définit la valeur du paramètre "Expiration"
|
Définit la valeur du paramètre "Magic"
|
Vérifier les Conditions de Trading
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Vérifie les conditions d'ouverture d'une position longue
|
virtual CheckCloseLong
|
Vérifie les conditions pour clôturer une position longue
|
virtual CheckOpenShort
|
Vérifie les conditions d'ouverture d'une position courte (short)
|
virtual CheckCloseShort
|
Vérifie les conditions pour clôturer une position courte (short)
|
virtual CheckReverseLong
|
Vérifie les conditions pour renverser une position longue
|
virtual CheckReverseShort
|
Vérifie les conditions pour renverser une position courte
|
Définir les Paramètres de Trading
|
|
virtual OpenLongParams
|
Définit les paramètres pour ouvrir une position longue
|
virtual OpenShortParams
|
Définit les paramètres pour ouvrir une position courte
|
virtual CloseLongParams
|
Définit les paramètres pour fermer une position longue
|
virtual CloseShortParams
|
Définit les paramètres pour fermer une position courte
|
Vérifier les Conditions des Ordres Suiveurs
|
|
virtual CheckTrailingOrderLong
|
Vérifie les conditions pour modifier les paramètres d'un ordre d'achat (Buy) en attente
|
virtual CheckTrailingOrderShort
|
Vérifie les conditions pour modifier les paramètres d'un ordre de vente (Sell) en attente
|
Méthodes pour Vérifier les Ordres de Marché
|
|
virtual LongCondition
|
Retourne le résultat de la vérification des conditions d'achat
|
virtual ShortCondition
|
Retourne le résultat de la vérification des conditions de vente
|
virtual Direction
|
Retourne la direction "pondérée" du prix
|
Méthodes héritées de la classe CObject
|
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries