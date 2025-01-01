CExpertSignal

CExpertSignal est la classe de base pour les signaux de trading, elle ne fait rien (exceptées les méthodes CheckReverseLong() et CheckReverseShort()) mais fournit l'interface.

Comment l'utiliser :

1. Préparez un algorithme pour les signaux de trading ;

2. Créez votre propre classe de signal de trading, dérivant de la classe CExpertSignal ;

3. Surchargez les méthodes virtuelles de votre classe avec vos propres algorithmes.

Vous pouvez trouver des exemples des classes de signaux de trading dans le répertoire Expert\Signal\.

Description

CExpertSignal est la classe de base pour l'implémentation des algorithmes des signaux de trading.

Déclaration

class CExpertSignal : public CExpertBase

Titre

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpertSignal Descendants directs CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Méthodes de Classe

Initialisation virtual InitIndicators Initialise les indicateurs et les séries de données. virtual ValidationSettings Vérifie les paramètres virtual AddFilter Ajoute un filtre au signal combiné Accés aux Données Protégées BasePrice Définit le niveau du prix de base UsedSeries Retourne les flags des séries de données utilisées Définition des Paramètres Weight Définit la valeur du paramètres "Weight" (poids) PatternsUsage Définit la valeur du paramètre "PatternsUsage" General Définit la valeur du paramètre "General" Ignore Définit la valeur du paramètre "Ignore" Invert Définit la valeur du paramètre "Invert" ThresholdOpen Définit la valeur du paramètre "ThresholdOpen" ThresholdClose Définit la valeur du paramètre "ThresholdClose" PriceLevel Définit la valeur du paramètre "PriceLevel" StopLevel Définit la valeur du paramètre "StopLevel" TakeLevel Définit la valeur du paramètre "TakeLevel" Expiration Définit la valeur du paramètre "Expiration" Magic Définit la valeur du paramètre "Magic" Vérifier les Conditions de Trading virtual CheckOpenLong Vérifie les conditions d'ouverture d'une position longue virtual CheckCloseLong Vérifie les conditions pour clôturer une position longue virtual CheckOpenShort Vérifie les conditions d'ouverture d'une position courte (short) virtual CheckCloseShort Vérifie les conditions pour clôturer une position courte (short) virtual CheckReverseLong Vérifie les conditions pour renverser une position longue virtual CheckReverseShort Vérifie les conditions pour renverser une position courte Définir les Paramètres de Trading virtual OpenLongParams Définit les paramètres pour ouvrir une position longue virtual OpenShortParams Définit les paramètres pour ouvrir une position courte virtual CloseLongParams Définit les paramètres pour fermer une position longue virtual CloseShortParams Définit les paramètres pour fermer une position courte Vérifier les Conditions des Ordres Suiveurs virtual CheckTrailingOrderLong Vérifie les conditions pour modifier les paramètres d'un ordre d'achat (Buy) en attente virtual CheckTrailingOrderShort Vérifie les conditions pour modifier les paramètres d'un ordre de vente (Sell) en attente Méthodes pour Vérifier les Ordres de Marché virtual LongCondition Retourne le résultat de la vérification des conditions d'achat virtual ShortCondition Retourne le résultat de la vérification des conditions de vente virtual Direction Retourne la direction "pondérée" du prix