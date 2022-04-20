XAUUSD (Oro)

¡Hola!

¿Vale la pena comprar oro a 1130?

 
¡Hola!

¿Vale la pena comprar oro a 1130?

Por supuesto
 
¡Hola!

¿Vale la pena comprar oro a 1130?

temprano
 
Por supuesto

¿A qué cifra debe fijarse el beneficio?

 

rellenar

de todos modos irá a la derecha.

 

¿Sólo hay programadores aquí?

¿No hay nadie que comercie?

¿Cuál es el precio para salir de una posición?

 
Cerré la posición a 1140,8, pensando que el 3640% anual es un beneficio bastante decente.
 
Cerró la posición a 1140,8, pensando que el 3640% anual es un beneficio bastante decente.

Enhorabuena.

No me va bien en la bolsa - parece que muchas cosas de forex no funcionan allí - por ejemplo las tendencias salvajes suceden sin pullbacks.

 

Al principio hice la pregunta por varias razones.

1. El oro, lleva varios años bajando de precio, con el coste de extracción y refinado (acabado al 99,99%) de varias fuentes

se define como 1.000 - 1.100 dólares por onza troy.

Parece que se trata de "¿Dónde caer ahora?"

2. Pero si se observa el USD_INDEX, no es difícil ver su fuerte tendencia y potencial alcista, especialmente

grandes expectativas a partir de las afirmaciones de Trump sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, una derrota completa de Oriente Medio y un empantanamiento de Europa.

3. Estadísticas del oro

En la actualidad, el 46% de las compras de oro del mundo se destinan a la inversión (36%) y a las reservas de los gobiernos (10%),

Y el 34% del oro mundial es peso muerto.

Esto significa que el fin de la inversión en oro reduce la demanda de oro a la mitad,

y las ventas de las reservas de inversión podrían cubrir las necesidades del mercado durante años.

Pero eso no es todo: el 37% del oro consumido no se extrae, sino que se obtiene del reciclaje.

(El coste del oro reciclado no supera hoy los 600-650 dólares por onza)

Así que resulta que el nivel de oro que se "desliza" hacia abajo está muy por encima de su coste de producción.

Personalmente, creo que entre 750 y 800 dólares por onza troy.

¿Cuál es su opinión?

 
Creo que no hay requisitos para el crecimiento, creo que el precio bajará. Tal vez el crecimiento se produzca en enero, febrero, cuando el crecimiento estacional de los precios del oro entre en vigor.
 
Cerró una posición a 1140,8, pensando que el 3640% anual es un beneficio bastante decente.
Era de 1 dólar y ahora es de 36... Cool
