Hay escasez de lingotes y monedas de oro en Estados Unidos, debido a la pandemia de coronavirus, los comerciantes han agotado o cerrado temporalmente, informó el viernesel Wall Street Journal.
Se observa que los inversores y los banqueros han acudido incluso a Canadá en busca de ayuda.
"Los concesionarios se han agotado o han cerrado temporalmente. Credit Suisse Group AG, que acuña sus propios lingotes desde 1856, dijo esta semana a sus clientes que ni siquiera preguntaran. Los banqueros de Londres están alquilando aviones privados o tratando de encontrar aviones militares de carga para llevar sus lingotes a las bolsas de Nueva York", decía el artículo.
Por otra parte, la Real Casa de la Moneda de Canadá ha recibido peticiones para aumentar la producción de lingotes de oro. Se pide que el metal precioso se envíe a Nueva York, añade la publicación.
El precio de los futuros del oro en Estados Unidos subió en medio de la escasez del metal precioso. Subieron un 9%.
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
  • 2020.03.27
  • Amrith Ramkumar
  • www.wsj.com
Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’
 

Hola a todos. ¿Qué te parece?


 

Cerró el trato de forma apresurada

Александр:

Cerró el trato en un oleaje.

Cerrado para nada - ¿trabajo de arrastre para qué? Lo más probable es que hoy toque los 1735

XAUUSDH2

Alexsandr San:

Cerrado para nada - ¿trabajo de arrastre para qué? Probablemente toque las 1735 de hoy.


POR LO QUE ESTÁ APUNTANDO AQUÍ.

XAUUSDH2

 

¡No trabajo con una red de arrastre!

Alexsandr San:

ASÍ QUE ESTÁ APUNTANDO HACIA AQUÍ.


Me equivoqué en la dirección.

XAUUSDH2

 
+
Hace mucho tiempo dibujé las líneas - veo, es como un puntero

XAUUSDH2

 

Y salí temprano y probablemente entré temprano. Pero aún así, no hay daño.


