No está claro por qué debería caer el oro, esta es la imagen que me da:
El valor del oro en rublos:
El hecho es que el valor del oro está estrechamente vinculado al índice del dólar.
Ahora mismo, el índice del dólar está en 95,17, que es un valor MUY bajo para el pasado reciente.
Hay veces que el índice sube y el oro sube, muestra que hay potencial de crecimiento, PERO
En cuanto el índice sube por encima, el oro empieza a caer bruscamente (toma de beneficios y retirada de efectivo)
Añadido
Este es un interesante artículo sobre el oro
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
¿Puede justificar esto matemáticamente? ¿Al menos a nivel de correlación?
Es extraño, Vasily, que tengas que explicarlo...
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
¡Eres nuestro Capitán Obviedad!
Y si escribo en la valla que el precio del oro depende de los ciclos solares y la plata de las fases de la luna, ¿me creerían?
Por supuesto, el precio del oro, al igual que el de cualquier otra mercancía, incluidas las divisas, los bitcoins, los índices, etc., está denominado en dólares. Y, por supuesto, el oro se correlaciona con todos los demás instrumentos mentales y no mentales del mundo, incluido el notorio índice del dólar. Sin embargo, esta correlación es muy débil y específica. Por lo tanto, se puede decir que el valor del oro está directamente relacionado con el índice del dólar.
Bien dicho, pero ¿por qué?
¿Dónde está su argumento de que esto no es así?
Como primera aproximación:
El valor p es bajo y la correlación está ahí, pero es débil.
Esta prueba no demuestra en absoluto que el oro dependa directamente del dólar, pero dice lo evidente: todos los instrumentos del mercado están correlacionados entre sí en mayor o menor medida.
¡Genial!
¡Seguid con el buen trabajo!
Utilizaré estos datos:
Vasily, Larry Williams escribió sobre la relación entre el oro y el índice del dólar.
Vasily, ¿cómo se determina la dependencia de uno y otro?
Eso es lo que hace todo el mundo: superponer un gráfico sobre otro.
Si eso es a lo que estás acostumbrado, entonces por favor...