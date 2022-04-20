XAUUSD (Oro) - página 72

Nuevo comentario
 
Vladimir Baskakov:
А 0. Adjuntar todos los indicadores conocidos al gráfico, no significa operar en el sistema, es papilla

¡Tu enemigo es la ignorancia! ¡Y de ahí tu juicio categórico!

Hay un único sistema de análisis en todos los gráficos: ¡Técnica DML&EWA!

Consta de dos módulos del programa: el programa-asesor Elliott Wave Maker y el indicador WLM (metrónomo de niveles de onda), que no predice nada, ¡sólo aconseja no bajar en la escala de marcado de la onda!

[Eliminado]  
Igor Bebeshin:

¡Tu enemigo es la ignorancia! ¡Y de ahí tu juicio categórico!

Hay un único sistema de análisis en todos los gráficos: ¡Técnica DML&EWA!

Consta de dos módulos del programa: el programa-asesor Elliott Wave Maker y el indicador WLM (metrónomo de niveles de onda), que no predice nada, ¡sólo aconseja no bajar en la escala de marcado de la onda!

La publicidad es el motor del progreso
 

No se han alcanzado los objetivos de la tendencia alcista en el nivel superior de la onda Minuta .
El precio está fuertemente encerrado en el canal de equilibrio de Andrews Pitchfork del nivel de la onda Minuette:


La previsión carece de sentido hasta que se sale del canal de equilibrio, a no ser que se tenga en cuenta la naturaleza codireccional del movimiento de los precios en los 2-3 niveles de onda superiores.

 
¿Quién tiene alguna sugerencia?
 
Mikhail Simakov:
¿Quién tiene alguna sugerencia?

A partir del lunes +/-1875

 
Mikhail Simakov:
¿Quién tiene alguna sugerencia?

Análisis:


Análisis actual - tendencia a la baja ( todos los indicadores están a la baja )....

Perspectiva - ¿cuánto tiempo estará la tendencia a la baja?..., no lo sé ( no soy Vanga)... Hay que esperar a que el grupo de indicadores más rápido se dé la vuelta para cerrar la posición...

 
Serqey Nikitin:

Análisis:


Análisis actual - tendencia a la baja ( todos los indicadores están a la baja )....

Perspectiva - ¿Cuánto durará la tendencia bajista?, no lo sé ( no soy Vanga)... Hay que esperar a que el grupo de indicadores más rápido se dé la vuelta para cerrar la pose...

¿qué indicadores?

[Eliminado]  
Mikhail Simakov:

¿cuáles son los indicadores?

Puedes mirar en tu perfil. Parece que llevas mucho tiempo en el foro.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

debes tener los mismos - miré en tu perfil ahora, los nombres de los indicadores son casi similares

 
No hay requisitos previos para una caída de los precios, salvo un precio excesivo
[Eliminado]  
Mikhail Simakov:
No hay requisitos previos para una caída de los precios, salvo un precio demasiado elevado

cada uno lo ve de manera diferente - si el precio cae por debajo de 1840 y se mantiene allí, podemos esperar una caída a 1705,64

- pero hasta ahora parece que quiere subir a 1967.52

XAUUSDDaily

1...656667686970717273747576777879...100
Nuevo comentario