XAUUSD (Oro) - página 58
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Últimamente también me he convertido en un fan del movimiento del oro... y lo encuentro muy predecible también... incluso en el corto - hasta ahora me he pasado mucho, pero estoy llegando a tiempo y la inversión se nota bastante... pero después de una pequeña pérdida... lo principal, como me di cuenta, la paciencia y los nervios son mucho menos con él...
La mayoría de los operadores siguen el camino del "PORQUÉ"..., tratando de encontrar un par que supuestamente "entienden", es decir, uno en el que el PORQUÉ funciona un poco más a menudo que en otros pares...
¡Esta no es una forma efectiva! Parece un juego de CASINOs...
Si el comerciante ha decidido TRABAJAR en el mercado, es necesario cambiar la actitud ante este proceso...
¡el oro, como siempre, o se enriquece o muere!
el oro, como en todos los tiempos, ¡o te haces rico o te mueres!
O convertirse en Midas, que hasta la taza del váter se convierte en oro... lo principal es encontrar la mina de oro adecuada... y un montón de pepitas que pesan un kilo...))
La mayoría de los operadores siguen el camino del "PORQUÉ"..., tratando de encontrar un par que supuestamente "entienden", es decir, uno en el que el PORQUÉ funciona un poco más a menudo que en otros pares...
¡Esta no es una forma efectiva! Parece un juego de CASINOs...
Si un comerciante ha decidido TRABAJAR en el mercado, debe cambiar su actitud hacia el proceso...
Para mí es un casino con un resultado más o menos predecible... porque me engancho a menudo y sin querer bastante fuerte... como si el diablo hubiera movido la mano...
para mí es un casino con un resultado más o menos predecible... porque me engancho a menudo y sin querer bastante... es como si el diablo moviera la mano...
No es el diablo. Es un becerro de oro.
No es un demonio. Es un becerro de oro.
Sí, bueno, ese tauro es un dolor de cabeza... y aunque va a donde le mandan, me sigue asustando... hipnosis de algún tipo...))
a las 13:00 horas, un chorro de agua a la baja, ¿alguna noticia, o qué?
1:00 p.m. ¿pico agudo hacia abajo, alguna noticia o algo?
Se anuncia una vacuna contra el coronavirus. Ha superado con éxito la tercera fase de los ensayos, con una eficacia superior al 90%.
Los inversores se preparan para una subida en todos los mercados
Se ha anunciado una vacuna contra el coronavirus. Ha superado con éxito la tercera fase de ensayos: eficacia superior al 90%.
Los inversores se preparan para una subida en todos los mercados
Es más bien un tic nervioso después de unas elecciones tensas, una caída el lunes, nada que hacer