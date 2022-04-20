XAUUSD (Oro) - página 87
El oro sigue subiendo, acuerdo ETF-GLD
Oferta en XAUCHF
Sí, así es como suele funcionar. Esperemos.
Ha funcionado - debe ser un poco de un rebote ahora!?
Sólo, el cierre del día.
¡XAU\USD=Diario Parece que 1770.99 está pensando en rebotar aquí ?!
A mí me parece bien. Mucho dinero, no hay necesidad de acciones, de ahí el oro.
Análisis:
El estado actual es de tendencia al alza, pero sigue perdiendo (ind.3 abajo)...
Solución óptima: Fuera del mercado por ahora, esperando la reversión de TODOS los índices en una dirección.
XAU\USD-H1 Probablemente hoy vuelva a 1827,86 y siga cayendo hasta 1770,99 . Aunque, puede revertirse al alza si se mueve por encima de 1833,05 .
Análisis:
El estado actual es de tendencia a la baja ( TODOS los indicadores están a la baja...)
Para fijar la posición, espere a la inversión del indicador más rápido de los tres ... Aunque el cierre se puede fijar en un gráfico más pequeño, por ejemplo 30 min ...
Siempre hay opciones...
El acuerdo XAUAUD