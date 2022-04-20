XAUUSD (Oro) - página 26

Alexsandr San:

¿Supongo que hoy estás de bajón?

- Si no, estarías presumiendo.

El limitador no se ha desordenado. Eso puede suceder. Por eso el oro ha salido hoy sin mí (



Александр:

El limitador no está codificado (. Eso sucede.

Ocurre y muy a menudo - yo también, hoy no se ha recogido. No conseguí la Horizontal amarilla.

XAUUSDH2

 
Александр:

Según su TS )

Es comprensible, pero ¿qué sentido tiene publicar aquí los resultados de las operaciones?
 
lliioonnss:
Esto es comprensible, pero entonces, ¿el objetivo es publicar aquí los resultados de los tratos?

La cuestión es que cualquiera puede explicar por qué el precio ha subido hoy y no ha bajado o viceversa muy fácilmente. PERO SÓLO EN RETROSPECTIVA. Cuando todo ha pasado ya.

 
Vitalii Ananev:

La cuestión es que cualquiera puede explicar por qué el precio ha subido hoy y no ha bajado o viceversa muy fácilmente. PERO SÓLO EN RETROSPECTIVA. Cuando todo ha pasado ya.

Tienes toda la razón. Muestro mi visión y comprensión del mercado dentro de mi estrategia de trading. ¡La última pantalla con la orden limitada para mostrar mi visión antes de que el precio se moviera! ¡¡¡En el futuro publicaré operaciones con stops también!!! ¡Yo también los tengo! No puedo prescindir de ellos. Ahora mismo estoy mirando el oro en la compra ( un rebote desde el nivel diario). Ahí estará mi punto de entrada: entraré.
P.D. Trabajo con limitadores muy raramente, cuando no hay posibilidad de seguir el mercado ni siquiera por teléfono. Prefiero las entradas al mercado.
 

Hoy he recibido el STOP.


 

Una pequeña operación después de una ruptura del nivel diario:


 
Alexsandr San:

Ocurre y muy a menudo - yo también, no recogido hoy. No conseguí la Horizontal amarilla.

No te preocupes, algún día tú también tendrás uno,

No eres el único que es " sabio enretrospectiva"

 
Александр:

Hoy he recibido el STOP.

Lo siento, todo el mundo está muy preocupado por ti y tus paradas están molestando a todos

 
Александр:

Hoy he recibido el STOP.


¿Cambias de bolígrafo?

