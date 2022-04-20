XAUUSD (Oro) - página 26
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Supongo que hoy estás de bajón?
- Si no, estarías presumiendo.
El limitador no se ha desordenado. Eso puede suceder. Por eso el oro ha salido hoy sin mí (
El limitador no está codificado (. Eso sucede.
Ocurre y muy a menudo - yo también, hoy no se ha recogido. No conseguí la Horizontal amarilla.
Según su TS )
Esto es comprensible, pero entonces, ¿el objetivo es publicar aquí los resultados de los tratos?
La cuestión es que cualquiera puede explicar por qué el precio ha subido hoy y no ha bajado o viceversa muy fácilmente. PERO SÓLO EN RETROSPECTIVA. Cuando todo ha pasado ya.
La cuestión es que cualquiera puede explicar por qué el precio ha subido hoy y no ha bajado o viceversa muy fácilmente. PERO SÓLO EN RETROSPECTIVA. Cuando todo ha pasado ya.
Hoy he recibido el STOP.
Una pequeña operación después de una ruptura del nivel diario:
Ocurre y muy a menudo - yo también, no recogido hoy. No conseguí la Horizontal amarilla.
No te preocupes, algún día tú también tendrás uno,
No eres el único que es " sabio enretrospectiva"
Hoy he recibido el STOP.
Lo siento, todo el mundo está muy preocupado por ti y tus paradas están molestando a todos
Hoy he recibido el STOP.
¿Cambias de bolígrafo?