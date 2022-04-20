XAUUSD (Oro) - página 75
Todos los que comercian con indicadores pierden, porque muestran lo que era
Dichoso el que cree, está caliente en el mundo
¡Tienes razón como siempre!
Las citas también muestran "lo que eran"... Sin embargo, esto no impide que los operadores individuales operen con beneficios...
Lo principal es tener más de un cerebro en la cabeza, que conecta los oídos...
más posibilidades hacia el objetivo 1937.17
Análisis intradía...
¿Qué marco temporal debe elegir para tomar beneficios y abrir una posición en una tendencia continua?
Esta es una cuestión que cada comerciante decide dentro...
Posible variante de esta elección:
El estado actual del mercado es una continuación de la tendencia a la baja.
como que quiere 1833.03 aquí hoy
El oro sólo se compra a largo y medio plazo. Creo que esta opción está al menos respaldada por los fundamentos.
Es posible operar con una estrategia de este tipo...
Pero es mejor hacer el análisis por uno mismo y ser responsable de las posibles pérdidas...
Análisisactual: Tendencia a la baja (todos los indicadores están a la baja)...
También es posible operar con esta estrategia...
por el momento, hay más posibilidades de que se produzca la subida hasta que caiga por debajo del Pivote - sólo la subida,
por el momento, hay más posibilidades de que se produzca la cima, hasta que caiga por debajo de Pivot - sólo la cima,
Ridículo...
Arriesgando su dinero y razonando "MÁS OPORTUNIDADES"... ¿Tal vez sólo lanzar una moneda...?
hoy a la baja - hay puntos a partir de los cuales se produce la inversión.
- de las líneas horizontales amarillas - puntos de inversión hacia arriba.