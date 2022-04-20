XAUUSD (Oro) - página 55
En el gráfico queda claro que algo va a pasar y que el precio probablemente bajará.
El precio no puede crecer infinitamente, al igual que un árbol, también tiene que descansar.
Por debajo del máximo de agosto. ¿A dónde irá?
Por debajo del máximo de agosto. ¿A dónde irá?
No es muy correcto mostrar un gráfico retrospectivo y preguntar hacia dónde ir. Este gráfico va del presente al pasado y tiene un punto de referencia: la desaparición del patrón oro.
De acuerdo, voy a responder: si volvemos al patrón oro, el precio del oro en el dólar actual es de 5.000 a 7.000 dólares por onza y subiendo.
Entiendo que esto es una catástrofe global, pero lo es.
¡Eres nuestro Capitán Obvio!
Y si escribo en la valla que el precio del oro depende de los ciclos solares y la plata de las fases de la luna, ¿me creerían?
Por supuesto, el precio del oro, al igual que el de cualquier otra mercancía, incluidas las divisas, los bitcoins, los índices, etc., está denominado en dólares. Y, por supuesto, el oro se correlaciona con todos los demás instrumentos mentales y no mentales del mundo, incluido el notorio índice del dólar. Sin embargo, esta correlación es muy débil y específica. Por lo tanto, se puede decir que el valor del oro está directamente relacionado con el índice del dólar.
Pero aquí está la curiosidad, se puede encontrar la conexión entre los ciclos solares y algunos acontecimientos históricos. (Y también los eventos del mercado).
Por supuesto, no debemos escribir en la valla (puede ser malinterpretado)) )
No, el oro está mucho más alto, entonces cómo se va a enriquecer Rusia, de hecho, allí tienen mucho dinero en efectivo y están imprimiendo e imprimiendo sus propios caramelos, ni siquiera Papá Noel tiene tanto caramelo para envolverlo todo, no saben dónde invertirlo, dicen que hay cientos de miles de millones en el alijo...Quieren iniciar una guerra, así que los lanzan al oro y a los bitcoins. Los bitcoins tampoco son una opción, una vez que los terroristas atacan los centros de datos y todo se acaba... esto es un arma de doble filo, el oro también es materia prima para la joyería, así que cómo pueden comprarlo al por menor a precios exorbitantes...
Pero aquí está la curiosidad, se puede encontrar la conexión entre los ciclos solares y ciertos eventos históricos. (Y también los eventos del mercado).
Por supuesto, no escriba en la valla (puede ser malinterpretado)) )
Hace mucho tiempo que no vengo. ¿Estabas volando a Marte?
Y mi idea del sol sigue viva).
No, el oro está mucho más alto, entonces cómo se va a enriquecer Rusia, de hecho tienen mucho dinero allí e imprimen e imprimen sus propios billetes, ni siquiera Papá Noel tiene tantos caramelos para envolverlos a todos, no saben dónde invertir, dicen que hay cientos de miles de millones en el alijo...Quieren iniciar una guerra, así que los lanzan al oro y a los bitcoins. Los bitcoins no son una opción también, una vez que los terroristas ataquen los centros de datos, será el fin de la línea... Esto es un arma de doble filo, el oro también es materia prima para la joyería, y lo comprarán de nuevo al por menor a precios exorbitantes...
La situación en el mundo quiere ser mejor, pues es mucho peor.
Pronto se imprimirá dinero por las nubes y los metales preciosos se comprarán fácilmente a precios elevados.
Los papeles pueden tener valor cero, y el metal seguirá teniendo valor. No el papel metálico, por supuesto, que han creado las cabezas inteligentes del mundo.
Pero he aquí la curiosidad, los países que han renunciado al oro... ¿cuál es la tendencia futura?
PREGUNTA
La tendencia futura es algo así como un triplete cuadrado. Es imposible siquiera imaginarlo.
La tendencia futura es algo así como un triplete cuadrado. Es imposible siquiera imaginarlo.
Puedes...