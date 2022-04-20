XAUUSD (Oro) - página 61
Al parecer, ¿alguien está comprando allí?
¿Quién podría comprar allí? Tal vez lo contrario, no hay nadie en el mercado, por lo que está parado, mira los gráficos de todos los pares
Apenas alcanzando el nivel de 1850-1860. Quiere bajar.
Mirado, no parece querer bajar, pero apunta bien hacia arriba
No por el momento.
Acabo de entrar en una juerga de compras en él
¿De viernes a lunes por la noche? Mis mejores deseos de éxito.
Yo también lo pensé.)
Tomó la legítima 2,5 libras y vamos a ver el lunes
Yo también lo pensé.)
:)
Cerré la operación antes de lo previsto (( La marcha fue buena. ¡¡¡Llevo unos días esperando un punto de entrada y esto es una mierda!!! ¡¡¡Viendo los candelabros da la sensación de que el oro no se ha negociado ni hoy ni ayer !!!
Como... Si hay una vela, significa que hubo volumen, si hubo volumen, hubo una operación.
Mirando el gráfico actual, debería haber un buen movimiento.
P.D. Mirando los tachones, hay más compradores que vendedores