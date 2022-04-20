XAUUSD (Oro) - página 66

Djbl:
¿Quién tiene alguna idea sobre el Black Friday? Mirado hace años, todo es diferente y no se notan grandes movimientos.

ya es hora de que llegue, ¡y el viernes se verá!

XAUUSDSemanal 1728.56

XAUUSDH2_1728.56.PNG
 
SanAlex:

ya es hora de que llegue, ¡y el viernes se verá!


¿Cuál es la curva? ¿Se está construyendo dentro del día en n1?
Djbl:
¿Qué es la curva? ¿Se está construyendo dentro del día en n1?

La parte superior probablemente quiere

XAUUSDH1

 
SanAlex:

La parte superior probablemente quiere


No tanto, intradía, es decir, empezar ese día en concreto, a las 5 de la mañana como cuando empiezan los australianos, y a la hora de construir. Por ejemplo, las 12 del mediodía son 7 velas, una hora sería probablemente dura, m15 está bien. Lo publicaré el lunes si no es mucha molestia. Gracias por las pieles)
Djbl:
No tanto, intradía, es decir, empezar ese día en concreto, a las 5 de la mañana como cuando empiezan los australianos, y a la hora de construir. Por ejemplo, las 12 del mediodía son 7 velas, una hora sería probablemente dura, m15 está bien. Publicaré el lunes si no es mucha molestia. Gracias por las pieles)

15 minutos

XAUUSDM15.png

 
Lesorub es claro y conciso.
Llegará a este punto 1881.81 y entonces veremos
XAUUSDH1_1881.81.png
 

Análisis de la situación actual:


La tendencia intradía es alcista... ( todos los indicadores están en el lado positivo )...

Pero en relación con los grandes marcos de tiempo es zona plana ( parte horizontal ), y la situación no está clara todavía: el precio puede fluctuar en el canal horizontal durante mucho tiempo, o puede haber una ruptura, lo suficientemente fuerte ...

La mejor opción: esperar a la inversión de TODOS los indicadores en una dirección (incluyendo los gráficos grandes), y sólo entonces abrir ...

 

Bueno, ¡aquí está el STOP!



¿Alcanzará hoy 1823,06 o no?
XAUUSDDaily.png
