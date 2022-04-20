XAUUSD (Oro) - página 19
No pienses en comprar oro ahora.
Todo se ha derrumbado, la gente va al contado, el índice del dólar sube ante sus ojos,
y el oro va a bajar mañana.
Como era de esperar...
¿Todos han acertado con el oro?
No podrías haber puesto menos en un viernes por la noche... :)
Y tenemos que salir de ella a tiempo.
Beneficio total 66 * 10 * 30 = 19800 puntos.
Estás calculando bien, pero ¿dónde está tu posición abierta?
¿Qué, crees que estoy mintiendo?
¿Crees que estoy mintiendo?
¡No! ¡No estás mintiendo!
y yo, un tonto, perdí 9.000 rublos.
y yo, un tonto, perdí 9.000 rublos.
Eso es porque usted opera en el FOREX. :) y por indicadores.
Llevo más de 9 años operando con oro (es uno de los dos instrumentos en los que opero sin cobertura) y puedo decir con confianza,
Que operar por indicador no sólo es malo, sino que también es malo para la cartera.
Te equivocas, el indicador muestra muy bien la dirección
en el gráfico se puede ver cómo el círculo rojo o verde, va en la dirección.
Soy un tonto, me obstiné en ir en contra de los indicadores como siempre, por eso perdí 9000 rublos.
Aquí hay un indicador - puede comprobarlo usted mismo en su terminal MT5
Gracias, por supuesto, pero lo haré a la antigua... Lo hago todo con mi propio cerebro (oro)...
En caso de que no te hayas dado cuenta
Ya sabía que me iba a hacer de oro (ver posts anteriores)
Y si no hubiera estado en la obra de mi casa durante el día, el beneficio habría sido mayor.
A cambio de su amabilidad con el indicador, le hablaré de mi indicador