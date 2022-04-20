XAUUSD (Oro) - página 94

El oro parece que va a bajar.

La fuerte subida de la bolsa estadounidense confirma

XAUUSDH2 Objetivo 1948.69

¿Otra vez?

parece que hoy vuelve a bajar.

El nivel de 1900 está muy lejos.

El rango de 1925 a 1915 parece bastante alcanzable

estamos hablando de GOLD-6.22
 

Análisis sobre el oro ( tendencia general en W1 ):

El estado actual es plano ( los indicadores están en diferentes direcciones )...

Opción óptima - fuera del mercado..., para esperar la inversión de TODOS los índices en una dirección...


Pero las estrategias de trading son muchas y variadas, incluyendo el trabajo en pullbacks.... o scalping, cuando la presencia de una tendencia es irrelevante...

XAUUSDH2 Objetivo 1948.69

Han aparecido algunas noticias: el oro podría bajar de precio, probablemente... ¡Se anula la previsión!

¿Todavía está plano en el w1?
Escribir cuando aparezca la señal ?
 
Determinar la tendencia general no es una cuestión inequívoca...

La idea es que cuanto mayor sea el gráfico para determinar la tendencia general, mayor será la FIABILIDAD de la estrategia.

Todo esto es cierto, pero en la práctica, cada comerciante elige su propio gráfico ... Dado que la mayoría de los comerciantes no les gusta las grandes señales de retraso y, por tanto, un comercio raro ...

EJEMPLO (para esta estrategia de oro):

W1 - piso

D1 - plano

H12 - plano

H8 - tendencia al alza

H6 - tendencia al alza

H4 - plano

H3 - plano

Determinar la tendencia general no es una cuestión inequívoca...

Lo ideal es que cuanto mayor sea el gráfico para determinar la tendencia general, mayor será la FIABILIDAD de la estrategia.


Este es el aspecto de la estrategia en H8:

Estado actual - tendencia al alza ( todos los ind. en el lado positivo )...

 
En cualquiera de los marcos temporales de cualquier indicador siempre se puede ver lo que se quiere ver. Pero esto es un consuelo, no una señal y no una llamada a la acción

No hace falta que me responda, lo prescindiré.

