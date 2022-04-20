XAUUSD (Oro) - página 94
El oro parece que va a bajar.
La fuerte subida de la bolsa estadounidense confirma
XAUUSDH2 Objetivo 1948.69
¿Otra vez?
parece que hoy vuelve a bajar.
El nivel de 1900 está muy lejos.
El rango de 1925 a 1915 parece bastante alcanzableestamos hablando de GOLD-6.22
Análisis sobre el oro ( tendencia general en W1 ):
El estado actual es plano ( los indicadores están en diferentes direcciones )...
Opción óptima - fuera del mercado..., para esperar la inversión de TODOS los índices en una dirección...
Pero las estrategias de trading son muchas y variadas, incluyendo el trabajo en pullbacks.... o scalping, cuando la presencia de una tendencia es irrelevante...
XAUUSDH2 Objetivo 1948.69
Han aparecido algunas noticias: el oro podría bajar de precio, probablemente... ¡Se anula la previsión!
¿W1 sigue siendo plano?
Determinar la tendencia general no es una cuestión inequívoca...
La idea es que cuanto mayor sea el gráfico para determinar la tendencia general, mayor será la FIABILIDAD de la estrategia.
Todo esto es cierto, pero en la práctica, cada comerciante elige su propio gráfico ... Dado que la mayoría de los comerciantes no les gusta las grandes señales de retraso y, por tanto, un comercio raro ...
EJEMPLO (para esta estrategia de oro):
W1 - piso
D1 - plano
H12 - plano
H8 - tendencia al alza
H6 - tendencia al alza
H4 - plano
H3 - plano
H2 - plano
Este es el aspecto de la estrategia en H8:
Estado actual - tendencia al alza ( todos los ind. en el lado positivo )...
En cualquiera de los marcos temporales de cualquier indicador siempre se puede ver lo que se quiere ver. Pero esto es un consuelo, no una señal y no una llamada a la acción
No hace falta que me responda, lo prescindiré.