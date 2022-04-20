XAUUSD (Oro) - página 33
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La hija también se llevó el 1,5-2% en oro. El mundo se desmorona.
La hija también se llevó el 1,5-2% en oro. El mundo se derrumba.
Es decir, cuando algo se derrumba, y más aún cuando el mundo entero se derrumba, entonces la peor decisión es vender oro y comprar papel.
Es decir, cuando algo se derrumba, y más aún cuando el mundo entero se derrumba, entonces la peor decisión es vender oro y comprar papel.
Lo siento, pero el oro no bajará de 1750 mañana. Ese es mi punto.
Lo siento, pero el oro no bajará de 1750 mañana. Ese es mi punto.
¿Por qué habría de caer?
¿Por qué habría de caer?
Porque ya es hora.
más posibilidades de la cima hoy
--------------
todavía, todavía apunta a la cima
---------------------
ahora 18.05 a 20.00 puede cambiar la dirección a la baja
Transacción actual
Supervisar + rellenar.
Compra a 1750-1800 libras la onza y no te preocupes por nada.
Hace falta una máquina del tiempo para retroceder en el tiempo y comprar a ese precio. Es lo mismo que comprar un rublo a 45