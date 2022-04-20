XAUUSD (Oro) - página 33

La hija también se llevó el 1,5-2% en oro. El mundo se desmorona.

 
Es decir, cuando algo se derrumba, y más aún cuando el mundo entero se derrumba, entonces la peor decisión es vender oro y comprar papel.

 
Lo siento, pero el oro no bajará de 1750 mañana. Ese es mi punto.

 
¿Por qué habría de caer?

 
Porque ya es hora.

[Eliminado]  
¡Sí! Es un desastre. - pero hay esperanza de que aún mejore. El nivel de 1957,96 no ha sido superado, por lo que se supone que bajará desde ahí.
XAUUSDH2.png  76 kb
[Eliminado]  

más posibilidades de la cima hoy

--------------

todavía, todavía apunta a la cima

---------------------

ahora 18.05 a 20.00 puede cambiar la dirección a la baja

XAUUSDH2.png  65 kb
XAUUSDH2.png  67 kb
XAUUSDH2x.png  68 kb
 
Transacción actual


Supervisar + rellenar.


 
Compra a 1750-1800 libras la onza y no te preocupes por nada.
 
Hace falta una máquina del tiempo para retroceder en el tiempo y comprar a ese precio. Es lo mismo que comprar un rublo a 45

