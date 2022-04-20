XAUUSD (Oro) - página 13
¿Es el momento de comprar?
Yo también lo creo, pero la situación global del quid da miedo, si mañana hay un retroceso en todos los activos contra el quid, entonces se puede comprar...
Mañana probablemente sea tarde. Si quieren comprar, mejor que lo hagan hoy.
Al menos no antes de 3 horas después de la decisión sobre los tipos.
De lo contrario, todavía hay espacio para caer... Sin embargo, estoy hasta el cuello de rublos (Si), así que no sueño con el oro.
Como saben, el precio del oro depende del índice del dólar, que se calcula mediante la fórmula
DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,119) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036);
Pero no hay USD/SEK en FORTS, pero hay AUDU, sólo que esta moneda es muy dependiente del oro.
¿Alguna idea de cómo sustituir correctamente el USD/SEK por el AUD/USD?
Basta con sustituirel USD/SEK por el AUD/USD, la diferencia es insignificante, puede recoger su propio coeficiente, que debería ser negativo
en el indicador de la subventana, la línea azul es el índice normal, la línea roja es con AUDUSD
Gracias, lo probaré.
En el contexto de un mercado bursátil a la baja, en particular el índice SP500, el oro no deja de subir, véase el gráfico diario:
Sólo hay que encontrar el punto de entrada adecuado.
¡Hola!
¿Vale la pena comprar oro a 1130?
El oro está bien arriba, tú eres el experto en oro.
¿Es el momento de vender o seguimos esperando?
Como saben, el precio del oro depende del índice del dólar, que se calcula mediante la fórmula
DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,119) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036)
esta es una fórmula de la wikipedia, el índice del dólar se recalcula cada año, hay que googlear "markit_iboxxfx_index", en ihsmarkit.com - hacen análisis de uso de divisas a nivel mundial, aquí para 2019
FXUSD EUR 41,55%
FXUSD CAD 28,73%
FXUSD JPY 15,76%
FXUSD GBP 8,69%
FXUSD CHF 5,27%
es decir, cálculo del DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,4155) × USD/CAD^(0,2873) × USD/JPY^(0,1576) × GBP/USD^(-0,0869) × USD/CHF^(0,0527)
No he encontrado información sobre el primer multiplicador, he adjuntado los datos por años, la tabla puede servir para hacer un índice para cualquier moneda, pero, imho, todo esto son datos fundamentales, no sirven para operar.
¡Hola Seryozh!
Durante mucho tiempo, el diferencial entre los futuros actuales y los próximos rondaba los 50 puntos.
Ahora está en 92 puntos (desde hace ya 7 meses), lo que sugiere que el mercado espera un mayor crecimiento del activo.
Pero podría haber "bajadas" a corto plazo debido a la volatilidad del índice del USD
Añadido
Pero ya lo he vendido :)