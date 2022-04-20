XAUUSD (Oro) - página 64
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No toques el oro hasta que entiendas cómo se forma su precio.
Hay una palabra para ello: Triarius. Con los romanos era la tercera fila; formada por viejos y probados luchadores. Al frente venían los jóvenes.
En los años 90, un amigo mío creó un negocio de esta manera: 2 capas altamente rentables (la primera era una estafa piramidal); la tercera capa era un estudio de grabación, Triarium, en Lianozovo. Casi no era rentable, aunque tenía todos los derechos de los fonogramas de Grebenshchikov. Exclusivo.
El oro es el triario. Primero los índices se desplomarán (pronto) y el dólar se disparará. Después de eso, entra en el oro.
Ejemplo extravagante, con una pirámide rentable y una exclusiva en BG)))) Se avecina un tipo con mucha moral.
Análisis preliminar de la futura entrada:
Así que ahí tienes ))) Cierre anticipado - vencimiento de las opciones )
Algo así )))) Cierre anticipado - vencimiento de opciones )
Se ha actualizado el análisis. A la espera de la corrección de esta zona. Lo recogeré en BAI:
Se ha actualizado el análisis. A la espera de la corrección de esta zona. Recogeré en la bahía:
Así es como no se negocia en este momento.
Se ha actualizado el análisis. A la espera de la corrección de esta zona. Lo recogeré en BAI:
Has mostrado tu análisis...
¿Cuál es el objetivo...?
- sólo para dar a conocer su trabajo a sus colegas...
- ¿O está esperando una evaluación de este análisis...?
Ejemplo extravagante, con un lucrativo esquema piramidal y una exclusiva en BG)))) Es un tipo de alta moral lo que estás viendo.
No estoy hablando de moralidad ni de BG. Hablo de dinámicas de crisis, que no están lejos.
Por cierto, ¿es inmoral conocer la dinámica de las crisis y utilizar este conocimiento como ventaja competitiva?
En noviembre de 1997, recibí una llamada de atención sobre las 6 de la mañana. Me comunicaron la noticia y me instaron a vender mis acciones de segunda categoría inmediatamente.
Vendí a las 11 a Alfa Capital. Al final del día, el segundo escalón estaba por debajo del zócalo.
¿Soy amoral?
No estoy hablando de moralidad ni de BG. Me refiero a la dinámica de la crisis, que está a la vuelta de la esquina.
Por cierto, ¿es inmoral conocer la dinámica de la crisis y utilizar este conocimiento como ventaja competitiva?
En noviembre de 1997, recibí una llamada de atención sobre las 6 de la mañana. Me comunicaron la noticia, lo que me hizo vender inmediatamente mis acciones de segunda categoría.
Vendí a las 11 a Alfa Capital. Al final del día, el segundo escalón valía por debajo del zócalo.
¿Soy amoral?
¿Quién ha llamado, hija?
¿Por qué estás tan resentido con el mundo? Mi ex yerno no es un mal psiquiatra, puedo ayudarte con eso.
Félix Lubaszewski, que entonces tenía 23 años, llamó. Búscalo en Google.
Ha mostrado su análisis...
¿Cuál es el objetivo...?
- simplemente para dar a conocer su trabajo a sus colegas...
- ¿o está esperando una valoración de este análisis...?