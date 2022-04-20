XAUUSD (Oro) - página 12
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Para mí, el oro es un instrumento más adecuado que la moneda).
Exactamente igual que el maíz, el cerdo y el yen.
En resumen, no hago adivinación, trabajo según la situación, veo ciertos acontecimientos y tomo decisiones. Intentaré poner un par de posts aquí, quizás a alguien le interese. Sólo negocio con futuros sobre el oro. Opero intradía y a medio plazo. La mayoría de las veces es dentro de la semana.
En la apertura de la sesión europea se produjeron una serie de acontecimientos que marcaron la tendencia del movimiento intradiario. Hubo una buena serie de operaciones acumuladas en Ask (pequeños diamantes amarillos), además de un cambio de dirección de las operaciones intradía de alta frecuencia. Las operaciones acumuladas se realizaron en lotes pequeños, pero en serie. En la situación actual, se trata de una posición corta neta, que conlleva ciertos objetivos. El objetivo es 1320-1316. Más Hz, 1320 ya se ha cumplido. Hay que mirar y observar. De nuevo, no estoy adivinando, observando la situación actual y tomando decisiones.
El movimiento correctivo tuvo lugar hasta la zona esperada de 1320-1316. Ayer los oferentes sistemáticos fueron muy claros y poderosos, empujando el precio hacia 1342. En el último día, la OI ha subido +10k en los futuros.
Por el momento tenemos que esperar. En general, la situación actual sigue siendo larga. Tenemos que esperar a la ruptura de las paradas de las ofertas y un conjunto de rupturas a los cortos, que dará una razón para un nuevo movimiento a largo. Los objetivos de entrada en largo están en la zona de 1332-1329.
La bajada en el rango esperado ocurrió, no hubo operaciones ni confirmaciones que necesitáramos. Vayamos más abajo. Los topes se rompieron, muy por debajo del 8 y 9 de marzo. Se acumularon buenas ofertas. El viernes, en la segunda mitad de la sesión americana, todo el balance de las operaciones de compra se igualó. Por desgracia, el oro se encuentra en la gama. No tiene sentido predecir todavía. El oro se está preparando para moverse, tenemos que esperar hasta el 21 de marzo. Los tipos de la Fed, además de que hay un vencimiento de contratos de opciones no muy lejano, el 26 de marzo. El oro se encuentra en el rango de 1315-1300 y el interés en el contrato de opciones actual es enorme, pero últimamente se está hundiendo de nuevo y pasando a otros contratos, lo que nos dice que el crecimiento es posible, pero no antes del 26 de marzo.
Actualmente, se está preparando la ruptura del nivel 1307-1304. Los participantes sistémicos están trabajando activamente para romper los mínimos del día actual y seguir bajando. Un movimiento a la baja será una tendencia previa a una nueva subida hacia la zona de 1350-1400. Hay que esperar a la Fed y al final del vencimiento de los contratos de opciones.
Yuri, ¿qué son esas "fotos divertidas"? ¿Con qué fin los publica? ¿Cómo los interpreta?
se avecina el inicio de la fase ascendente, pero aún no hay señal celeste para el periodo senior.
Aunque hay
¿Es hora de comprar?