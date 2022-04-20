XAUUSD (Oro) - página 88
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Oferta en XAUAUD
Los futuros del oro también están en compra desde la semana pasada - también quiero apuntar al mismo lugaraunque la entrada no es tan bonita - un poco más alta
La oferta de acciones de NEM es una empresa minera de oro
En los futuros del oro también estoy en compra desde la semana pasada - también quiero apuntar más o menos al mismo lugarPero no es tan bonito como esto, sólo más alto.
Estoy arriba en los futuros y en el xauusd también en 1794.00
Estoy en futuros y el xauusd también subió a 1794.00
Me pregunto sobre los fundamentos, ¿hay una señal de lo que subió?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
¿Alguien dijo algo - alguien hizo algo en el mundo?
¡Hola!
¿Vale la pena comprar oro a 1130?
XAU\USD-H1 Está comprando y por lo tanto rebotando a cerca de 1810.00 --- bien, apuntando a 1840.40
Me pregunto sobre los fundamentos, ¿hay alguna señal de por qué subió?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
¿Alguien dijo algo - alguien hizo algo en el mundo?
Creo que va a subir antes que la inflación.
Oferta sobre GDX-ETF El fondo invierte en acciones de empresas que operan en los sectores de materias primas, metales, oro y plata.
El acuerdo XAUGBP
Es probable que el XAU\USD-H4 rebote hasta 1820.00. Es demasiado pronto para precipitarse. - 1831,14 mantiene el precio por ahora, tan pronto como el precio caiga más bajo, se puede considerar un rebote a la baja.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Si el precio se mantiene bajo y el mercado está a punto de entrar, el precio puede bajar a 1831 ,14, para evitar un pullback con bajas pérdidas.
En general, el precio a 1831,14 va a iniciar un baile, y quién tiene el valor - en resumen, es una estafa.