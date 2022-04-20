XAUUSD (Oro) - página 88

mixail789 mixajlof

Oferta en XAUAUD


Los futuros del oro también están en compra desde la semana pasada - también quiero apuntar al mismo lugar

aunque la entrada no es tan bonita - un poco más alta
 

La oferta de acciones de NEM es una empresa minera de oro


 
Yuriy Zaytsev

Estoy arriba en los futuros y en el xauusd también en 1794.00

 
mixail789 mixajlof

prostotrader:

¡Hola!

¿Vale la pena comprar oro a 1130?

XAU\USD-H1 Está comprando y por lo tanto rebotando a cerca de 1810.00 --- bien, apuntando a 1840.40

XAUUSDH1 1840,40

 
Yuriy Zaytsev

Me pregunto sobre los fundamentos, ¿hay alguna señal de por qué subió?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

¿Alguien dijo algo - alguien hizo algo en el mundo?

Creo que va a subir antes que la inflación.

 

Oferta sobre GDX-ETF El fondo invierte en acciones de empresas que operan en los sectores de materias primas, metales, oro y plata.


 

El acuerdo XAUGBP


Es probable que el XAU\USD-H4 rebote hasta 1820.00. Es demasiado pronto para precipitarse. - 1831,14 mantiene el precio por ahora, tan pronto como el precio caiga más bajo, se puede considerar un rebote a la baja.

XAUUSDH4 1820,00

Si el precio se mantiene bajo y el mercado está a punto de entrar, el precio puede bajar a 1831 ,14, para evitar un pullback con bajas pérdidas.

En general, el precio a 1831,14 va a iniciar un baile, y quién tiene el valor - en resumen, es una estafa.

Captura de pantalla 2022-02-10 103449

