XAUUSD (Oro) - página 27

Mikhail Simakov:

¿Vende bolígrafos?

 
Александр:

Es normal hacer operaciones perdedoras, y el resultado global de la operación debe ser positivo. Pero para realizar operaciones, debe haber una razón de peso. Por ejemplo, las estadísticas se desplazan por los 3 años anteriores. Aunque alguien haya dicho alguna analítica, también hay que comprobarla en el historial, para asegurarse de que es correcta.

 
¡es hora de comprar!
 
¿¡la fiebre del oro continúa!?
 
¿está creciendo de nuevo- 2000 señores?
 
Mikhail Simakov:
¿Vuelve a subir - 2000 señores?

Pues bien, el oro no debería caer, es el primer activo en todos los cálculos a lo largo de los milenios, ya sean incendios o inundaciones, el oro sobrevivirá y resistirá a todo.

Además, no hay que olvidar que no es papel, que se puede imprimir en cualquier cantidad en cualquier crisis y devaluarlo.

 
Vitaly Muzichenko:

Todo esto es teoría, cómo ganar dinero especulando con el oro
 
Lo mantendré durante otra hora y luego lo cerraré
 
ya no, no hay niveles históricos, por lo que de los retrocesos intradía

 
Sergey Lazarenko:

Ya no, no hay niveles históricos, por lo que hubo retrocesos intradía.

Tampoco había un nivel histórico de 1000 dólares, luego apareció y ahora está en la historia.

Esperamos 2000 dólares y en 3 años nos acordamos de un precio del oro tan bajo.

