XAUUSD (Oro) - página 78
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Me refería al sótano, al de arriba. TD 3_
¿Qué es lo que no puede gustar de ind.3?
El indicador más rápido que le permite fijar las ganancias ...
La señal de ind. 3 está cruzando la línea cero: el valor "+" tiende al alza, el valor "-" tiende a la baja.
¿Qué es lo que no puede gustar de ind.3?
El indicador más rápido que le permite fijar las ganancias ...
El ind. 3 es un cruce sobre la línea de cero: el valor "+" tiende al alza, el valor "-" tiende a la baja.
Si te fijas en las 2 inferiores, muestran bastante bien los momentos de entrada y salida, en comparación con la primera.
Si te fijas en las 2 inferiores, muestran bastante bien los momentos de entrada y salida, en comparación con la primera.
Aquí tenemos que ver las OPCIONES para cerrar una posición:
1. Puede cerrar una posición cuando TODOS los índices estén en el plus ( o en el menos )...
2. Puede cerrar la posición cuando el indicador más rápido se haya invertido.
3. Otras opciones son posibles... (por ejemplo, una señal de un gráfico más pequeño)...
Todo a discreción del comerciante.
Aquí tenemos que considerar las OPCIONES para cerrar una posición:
1. Puede cerrar una posición cuando TODOS los indios están en el plus ( o en el rojo)...
2. Puede cerrar la posición cuando el indicador más rápido se haya invertido.
3. Otras opciones son posibles... (por ejemplo, una señal de un gráfico más pequeño)...
Es el comerciante quien debe decidir.
Estoy de acuerdo.
el ordenador se ha ido - pero aún así, quiere y ya es hora de que la parte superior
¿Qué pasa con el cmd estándar? ¿También se ha movido?)
¿Hay alguna diferencia? ¿Es mejorejecutar la comprobación encmd?
No he notado ninguna diferencia, chkdsk funciona aquí y allá.
¿hay alguna diferencia? ¿es mejorejecutar la comprobación encmd?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Lo intentaré.
aquí hay un artículo útil, creo que puede ayudar.https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/
Parece que no puedo dar la vuelta - ¡aunque parece que es el momento de subir!
Mientras restauraba el ordenador, no salió según las previsiones.
Sólo es cuestión de + o - un par de cientos de puntos).
En general estoy de acuerdo, hay que prepararse para comprar.
Parece que el oro ha trabajado a la baja, y ahora apunta a 1928,59