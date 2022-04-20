XAUUSD (Oro) - página 70
И? Si sale la vacuna, el oro baja. ¿Por qué deberían caer las acciones?
El segundo riesgo es la escasez de capital circulante en una crisis larga. esta crisis es larga.
sobre la cerveza puede ser, por supuesto. pero la burbuja 29 y 39 están muy en el punto. covid y burbuja. covid viene como un paraguas.
Una analogía aún peor: una burbuja y un cóvido. El tema del oro
la burbuja de oro siempre está conectada. Cuando estalla o se desinfla.
Tus posts me dejan boquiabierto.
No es culpa del cerebro. La culpa la tiene el cerebro) Se habría producido una crisis de la burbuja en el año 21, con demasiadas innovaciones nuevas (la IA entre ellas) recaudando dinero, sin probar. Comenzó temprano debido a los cierres de covacha. El oro, como activo de primer orden, está a priori en alza. parece sencillo).
Si se establecen paralelismos; la primera guerra mundial y la española dejaron fuera de combate a una gran población e hicieron bajar el precio del oro, tras una pequeña subida, la burbuja bursátil de los años 20 frenó la subida porque era más rentable invertir en acciones, la gran depresión hizo subir el precio del oro, la segunda guerra mundial lo hizo bajar de nuevo, definitivamente hay una conexión)
el oro marca la cima
¿Por qué cree que las acciones deberían desplomarse?
Por supuesto que sí. La burbuja no puede inflarse indefinidamente y ya está a punto de hacerlo.
Este es un artículo de reflexión: https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6