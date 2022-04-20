XAUUSD (Oro) - página 62
Cerré la operación antes de lo previsto (( La marcha fue buena. ¡¡¡Lleva unos días esperando un punto de entrada y esto es una mierda!!! ¡¡¡Mirando las velas, da la sensación de que el oro hoy y ayer no se ha negociado en absoluto !!!
Bueno, si no sube, intentaré bajar)
todavía no va a ninguna parte, hay una lucha capital en marcha :)
Por así decirlo... Si hay una vela, significa que hubo volumen, si hubo volumen, hubo una operación.
A juzgar por el gráfico actual, debería haber un buen movimiento, hay muchos límites - se puede ver en el marco de tiempo pequeño
P.D. Mirando los tacos, hay más compradores que vendedores
¡Estas son las tachuelas que confunden! Prefiero esperar al desacoplamiento.
Si burlamos el precio con el indicador Heiken Ashi, obtendremos la siguiente imagen
Los rojos están ganando, por cuánto tiempo)
Aquí hay una señal que viene del propio Powell.
Estoy probando un pequeño lote para ir en largo.
Aquí hay una señal del propio Powell.
No me gusta entrar en los rebotes.
Sí es una señal de la CME, por regla general funciona bien, pero no muestra objetivos, y no es frecuente, unas 3 señales por semana
