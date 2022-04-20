XAUUSD (Oro) - página 62

Nuevo comentario
 
Александр:

Cerré la operación antes de lo previsto (( La marcha fue buena. ¡¡¡Lleva unos días esperando un punto de entrada y esto es una mierda!!! ¡¡¡Mirando las velas, da la sensación de que el oro hoy y ayer no se ha negociado en absoluto !!!

Bueno, si no sube, intentaré bajar)

 
VVT:

Bueno, si no sube, intentaré bajar)

todavía no va a ninguna parte, hay una lucha capital en marcha :)

 
Vitaly Muzichenko:

Por así decirlo... Si hay una vela, significa que hubo volumen, si hubo volumen, hubo una operación.

A juzgar por el gráfico actual, debería haber un buen movimiento, hay muchos límites - se puede ver en el marco de tiempo pequeño

P.D. Mirando los tacos, hay más compradores que vendedores

 
Александр:
¡Estos tacos son los que dan vergüenza! Prefiero esperar al desenlace.
 
Александр:
¡Estas son las tachuelas que confunden! Prefiero esperar al desacoplamiento.

Si burlamos el precio con el indicador Heiken Ashi, obtendremos la siguiente imagen


 
Vitaly Muzichenko:

Todavía no va a ninguna parte, hay una lucha capital en marcha :)

Los rojos están ganando, por cuánto tiempo)

1

 
VVT:

Los rojos están ganando, ¿por cuánto tiempo?)

Aquí hay una señal que viene del propio Powell.

Estoy probando un pequeño lote para ir en largo.


 
Vitaly Muzichenko:

Aquí hay una señal del propio Powell.

Estoy probando un pequeño lote para ir en largo.

No me gusta entrar en los rebotes.

 
VVT:

No me gusta entrar en los rebotes

Sí es una señal de la CME, por regla general funciona bien, pero no muestra objetivos, y no es frecuente, unas 3 señales por semana

[Eliminado]  
VVT:

No me gusta entrar en los rebotes

Alexei, la tendencia es alcista, así que un rebote es una caída;)
1...555657585960616263646566676869...100
Nuevo comentario