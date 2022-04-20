XAUUSD (Oro) - página 57
Esperado ))). ¡¡¡El trato fue psicológicamente MUY agotador!!! Quería salir un par de veces y olvidarme del comercio hasta después de las elecciones estadounidenses. Pero seguí mi estrategia: esperé... y esperaba... En resumen: ¡esperé!
Sí, esto sí que son nervios de acero los que tienes.
Análisis actual:
FLET - los indicadores apuntan ahora en diferentes direcciones...
Es demasiado pronto para hablar de un cambio de tendencia - el ind.7 sigue subiendo...
La variante óptima: mientras se está fuera del mercado, se espera la inversión de TODOS los indicadores en una dirección...
Pero algunos operadores prefieren trabajar en plano, aunque entienden que los riesgos son mucho mayores que cuando se trabaja en tendencia...
lo más probable es que ya se haya producido un retroceso si supera el nivel "P"
El gráfico H8 no es suficiente para determinar la TENDENCIA...
Existe la opinión de que el Trader determina el gráfico para determinar la tendencia... Pero metodológicamente, esto no es correcto, porque la tendencia del mercado es UNA, no varias diferentes, dependiendo del gráfico...
Dios ama la trinidad 8*3=24
(Padre, Hijo y Espíritu Santo)
Tomado en la bahía de oro. Puede tomarse una semana de descanso )))) elecciones... los tipos de interés... no es una buena semana para el comercio.
Hay instrumentos que entendemos. Parece que el oro es un instrumento para ti.
Todo: Grial, icono, oración... Cuando bebes del Grial, empiezas a comprender la esencia de las cosas. Uno puede empezar a entenderlo, sin beberlo.
