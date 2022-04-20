XAUUSD (Oro) - página 57

Nuevo comentario
 

Esperado ))). ¡¡¡El trato fue psicológicamente MUY agotador!!! Quería salir un par de veces y olvidarme del comercio hasta después de las elecciones estadounidenses. Pero seguí mi estrategia: esperé... y esperaba... En resumen: ¡esperé!



 
Александр:

Esperado ))). ¡¡¡El trato fue psicológicamente MUY agotador!!! Quería salir un par de veces y olvidarme del comercio hasta después de las elecciones estadounidenses. Pero seguí mi estrategia: esperé... y esperaba... En resumen: ¡esperé!



Sí, esto sí que son nervios de acero los que tienes.

 

Análisis actual:


FLET - los indicadores apuntan ahora en diferentes direcciones...

Es demasiado pronto para hablar de un cambio de tendencia - el ind.7 sigue subiendo...

La variante óptima: mientras se está fuera del mercado, se espera la inversión de TODOS los indicadores en una dirección...

Pero algunos operadores prefieren trabajar en plano, aunque entienden que los riesgos son mucho mayores que cuando se trabaja en tendencia...

[Eliminado]  
es probable que ya se haya invertido, si supera el nivel "P"
Archivos adjuntos:
x.PNG  106 kb
 
SanAlex:
lo más probable es que ya se haya producido un retroceso si supera el nivel "P"

El gráfico H8 no es suficiente para determinar la TENDENCIA...

Existe la opinión de que el Trader determina el gráfico para determinar la tendencia... Pero metodológicamente, esto no es correcto, porque la tendencia del mercado es UNA, no varias diferentes, dependiendo del gráfico...

[Eliminado]  
Serqey Nikitin:

El gráfico H8 no es suficiente para determinar la TENDENCIA...

Existe la opinión de que el propio trader determina el gráfico para determinar la tendencia ... Pero metodológicamente no es correcto, porque la tendencia en el mercado es UNA, no varias diferentes, dependiendo del gráfico ...

Dios ama la trinidad 8*3=24

(Padre, Hijo y Espíritu Santo)

 

Tomado en la bahía de oro. Puede tomarse una semana de descanso )))) elecciones... los tipos de interés... no es una buena semana para el comercio.



 
Александр:

Tomado en la bahía de oro. Puede tomarse una semana de descanso )))) elecciones... los tipos de interés... no es una buena semana para comerciar.



Hay instrumentos que entendemos. Parece que el oro es un instrumento para ti.

Todo: Grial, icono, oración... Cuando bebes del Grial, empiezas a comprender la esencia de las cosas. Uno puede empezar a entenderlo, sin beberlo.

 
Алексей Тарабанов:

Hay herramientas que entendemos. El oro parece ser una herramienta para ti.

Todo esto: Grial, icono, oración... Cuando bebes del Grial, empiezas a comprender la esencia de las cosas. Puedes empezar a entenderlo, sin beberlo.

¡¡¡Estoy de acuerdo!!! 100%. ¡¡Tres años de desarrollo y ejecución de la estrategia a largo plazo!! Prioridad al oro por su liquidez y como activo de refugio. ¡¡¡Todavía hay mucho que aprender, desarrollar y aplicar!!! Pero cuando "empiezas a cogerle el tranquillo a las cosas"... ¡¡¡te emocionas con lo que haces!!! ¡¡¡No tiene precio!!!
 
Últimamente, yo también me he convertido en un fan del movimiento del oro... y también encuentro que el movimiento parece ser muy predecible... incluso en el corto - hasta ahora es a menudo reiterativo, pero es bastante exitoso y la inversión es bastante notable... pero después de una pequeña pérdida... lo principal, como me di cuenta, la paciencia y los nervios son mucho menos con él...
1...505152535455565758596061626364...100
Nuevo comentario