XAUUSD (Oro) - página 23
¡Eso es! ¡La tienda está cerrada! ¡Un juego del Rey Desnudo de Mark Twain!
Estimado cliente,
Nos gustaría informarle de que, debido a los crecientes daños causados a las economías mundiales por el brote del coronavirus, se ha producido una escasez imprevista de oro físico en los mercados.
Como resultado de estas condiciones anormales del mercado, hemos experimentado una ampliación de los diferenciales en todos los instrumentos XAU y XAG por parte de nuestros proveedores de liquidez.
En vista de lo anterior y de la política de la empresa de proteger los intereses de nuestros clientes, la empresa ha cambiado temporalmente todos los instrumentos XAU y XAG al modo "Close Only".
Le recomendamos encarecidamente que tenga en cuenta estos riesgos a la hora de planificar las operaciones y que se asegure de que dispone de fondos suficientes en su cuenta para mantener las posiciones abiertas, incluidas las posiciones bloqueadas que pueden cerrarse forzosamente si la ampliación del diferencial conduce a una reducción de los fondos en la cuenta hasta el nivel de Stop Out.
Si se aplican medidas restrictivas a los instrumentos de negociación, la empresa hará todo lo posible por notificárselo lo antes posible enviando una carta a su correo electrónico o a su plataforma de negociación.
Pero ese es uno de mis tres DCs hasta ahora.
¿Ha probado su estrategia en un historial largo?Supongo que después de una corrección el precio empezará a caer de nuevo
Probado en la dinámica de agosto de 2019. Lo terminé en enero-febrero de 2020.
P.D. Sobre el análisis del oro de ayer: El punto de entrada de compra en esta cuenta se perdió. ¡¡¡Lástima!!!
Nikolay Kositsin En los otros metales, los gráficos son más o menos los mismos. Así que es posible cambiar.
¡Estaré pendiente de la segunda carrera!
Hoy el Broker amplió el spread y estiró el stop! 0.2 lotes a -2400 usd. Tuvo que reabrir:
Hoy el Broker amplió el spread y estiró el stop! 0.2 lotes a -2400 usd. Tuve que volver a ejecutar:
¡Figas!
Tengo 3 corredores:
¡¡Weltrade!!
No debería haberlo mencionado, no debería estar aquí.