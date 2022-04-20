XAUUSD (Oro) - página 90
Con una alta probabilidad de subir por ahora.
De acuerdo, hasta ahora en un contexto de noticias negativas con una alta probabilidad de subir
Con una alta probabilidad de subir hasta ahora.
Esto es un poco de una bolsa mixta.
Entré en la compra a 1894, justo en el momento, pero me salí muy pronto. Tomé bastante, esperé el pullback y entré de nuevo.
La ambivalencia refleja el hecho de que hay muy poca información fiable, que sólo está disponible en publicaciones independientes europeas y que es difícil predecir lo que piensan los cuerpos de dinero.
Con el oro ocurren dos cosas: se puede tirar para conseguir dinero en efectivo con fines "guiados", y entonces el precio baja.
O pueden comprarlo para protegerse.
En general, opero en un rango, sobre todo compro en lotes, lotes pequeños y con cuidado.
Me parece que es un mal momento para comprar a la baja y sentarse "en plano".
Las opciones de oro expiran hoy y reportan mañana (newmont goldcorp(NEM) )
empresa de extracción de oro
¿Qué está pasando ahora, por qué es así?
Los índices de pindos también están en un giro de 180 grados.
Noticias muy negativas, ahora me abstendré de operar al menos hasta el final de la próxima semana, volatilidad muy fuerte en los mercados e incertidumbre en el oro y los índices.
Ahora el oro crecerá como la levadura, debido a las propiedades defensivas de este activo...
Bueno, sí... Tal vez suba... Tal vez no...
Dada la forma de diente de sierra de cualquier par, el crecimiento está destinado a suceder un día...
Así que haciendo tales "predicciones" - no se arriesga nada...
Previsión de Goldman Sachs para 2022
en resumen - ¿alguna idea?
al revés hasta mañana creoAl menos lo espero a la tasa de la Fed