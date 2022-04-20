XAUUSD (Oro) - página 91

Yuriy Zaytsev #:

en resumen - ¿alguna idea?

la idea es una corrección, no una tendencia)

 
VVT #:

¡Comprando oro por la mañana!

 
Yuriy Zaytsev #:

En vano

 
prostotrader #:

En vano

El otro día ya estaba vendiendo dentro del día.

Fue una pequeña y descarada especulación intradía :)

 
Cada operador tiene su propia metodología para evaluar el estado actual del mercado... Y, en la mayoría de los casos, hay suficientes sutilezas menores, además de más experiencia...
 

El largo es más bien un largo.

y aquí hay una imagen diferente.


 
ORO-6,22 venta en corto por la mañana.
 

Análisis sobre el oro:



La situación actual es plana ( los indicadores están en diferentes direcciones)... Y así se puede trabajar en un canal, de frontera a frontera..., o scalping...

La mejor opción - fuera del mercado, para esperar la inversión de TODOS los indicadores en una dirección ... Es mucho más fiable.

[Eliminado]  

XAUUSDH2 Objetivo 1955.76

1955.76

 
hasta el momento, una ordenada venta intradía de ORO-6,22
