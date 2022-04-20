XAUUSD (Oro) - página 60

denis.eremin:

Ayer no se produjeron fuertes subidas de las empresas farmacéuticas, ya que llevan un tiempo subiendo, desde el verano.

Pfizer subió un 8,7% y BioNtech un 9,8% respecto al lunes.

Y las cadenas de cines suben con fuerza:AMC Entertainment sube un 44% y Cinemark un 35%.

Muy optimista sobre una vacuna que aún no ha empezado a producirse, aún pueden cambiar muchas cosas

 
La vacuna se ha probado en un ensayo de fase III con más de 30.000 voluntarios.

Pfizer planea poner a la venta 50 millones de dosis a finales de este año, en un mes

 
Nadie más parece querer vender)
Compré en 1865, tome 1950.
 
¿Dónde está la parada? ¿Cuál es el riesgo? ¿Todo el depósito?

Para qué lo necesitas, vamos 20 pips, pondré boo
 
preguntándose cuál es el riesgo/ganancia de la transacción

Dejo 30-40 pips de fondos libres
 

El oro está atascado cerca del nivel del espejo


 

Al parecer, alguien está comprando por ahí...

