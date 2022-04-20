XAUUSD (Oro) - página 60
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ayer no se produjeron fuertes subidas de las empresas farmacéuticas, ya que llevan un tiempo subiendo, desde el verano.
Pfizer subió un 8,7% y BioNtech un 9,8% respecto al lunes.
Y las cadenas de cines suben con fuerza:AMC Entertainment sube un 44% y Cinemark un 35%.
Muy optimista sobre una vacuna que aún no ha empezado a producirse, aún pueden cambiar muchas cosas
Muy optimista sobre la vacuna, que aún no ha comenzado a producirse, mucho puede cambiar todavía
La vacuna se ha probado en un ensayo de fase III con más de 30.000 voluntarios.
Pfizer planea poner a la venta 50 millones de dosis a finales de este año, en un mes
Parece que nadie más quiere vender)
Compré a 1.865, toma 1.950.
¿Dónde está la parada? ¿Cuál es el riesgo? ¿Todo el depósito?
¿Dónde está la parada? ¿Cuál es el riesgo? ¿Todo el depósito?
Para qué lo necesitas, muévete 20 pips de distancia, pondré boo
preguntándose cuál es el riesgo/ganancia de la transacción
preguntándose cuál es el riesgo/beneficio de la transacción
El oro está atascado cerca del nivel del espejo
Al parecer, alguien está comprando por ahí...