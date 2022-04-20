XAUUSD (Oro) - página 74

¿Quién ha tenido un pico de oro y a qué nivel?

Hay algo extraño en ello


 
Vitaly Muzichenko:

no lo era, pero eso no es un indicador.

Y sobre la rareza vale la pena ver XAUAUD, no es realmente (para nada) cruz. Y mira las noticias de Sydney.

[Eliminado]  

Fuera del culo: hay que cambiar de táctica urgentemente.

XAUUSDM15

Archivos adjuntos:
XAUUSDM30.png  52 kb
 
Vitaly Muzichenko:

Sí, también, cortar los arrastreros y el punto de equilibrio... y es como una ola de 3 hacia abajo, lo mismo en la plata, estoy de pie allí ... parece que menos fianza y más beneficio...

Spielbergen

[Eliminado]  
Сергей Криушин:

Sí, también, cortar los arrastreros y el punto de equilibrio... bueno como que la 3ra ola bajista funcionó, lo mismo en la plata, estoy parado ahí... como menos fianza y más beneficio...


La plata y el oro tienen que comprar
 

El bitcoin también ha subido mucho... tal vez el próximo disco se muestre...

bate de la sacudida

 

El oro en H4 no está claro en los cierres de barra. Los bares pueden ser diferentes en distintas zonas horarias, pero la esencia es la misma. No está claro el estado de ánimo de los jugadores.

XAUUSD_4.

 
El canadiense ha puesto todo en espera............... otra manipulación para fortalecer el dólar... sí, quién sabe si va a suceder - están haciendo miles de millones en beneficios....
 

Uladzimir Izerski:

El incomprensible estado de ánimo de los jugadores.


Sea cual sea el "estado de ánimo de los jugadores", el precio lo marca todo: noticias fundamentales, especulación, fuerza mayor, tipos cruzados, etc., etc.


Una inversión de pares DEBE ser DIFERENCIADA por HECHOS - por inversiones de indicadores...


Si los indicadores son tontos, ése es su problema: busque indicadores normales o, mejor aún, desarróllelos usted mismo...

[Eliminado]  
Serqey Nikitin:

Cualquiera que opere con indicadores pierde, porque muestran lo que fue
