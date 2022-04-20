XAUUSD (Oro) - página 14
es una fórmula de la wikipedia, el índice del dólar se recalcula cada año, hay que buscar en google "markit_iboxxfx_index", en ihsmarkit.com - hacen análisis de utilización de divisas a nivel mundial, aquí para 2019
FXUSD EUR 41,55%
FXUSD CAD 28,73%
FXUSD JPY 15,76%
FXUSD GBP 8,69%
FXUSD CHF 5,27%
es decir, cálculo del DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,4155) × USD/CAD^(0,2873) × USD/JPY^(0,1576) × GBP/USD^(-0,0869) × USD/CHF^(0,0527)
No he encontrado ninguna información sobre el primer multiplicador, he adjuntado los datos por años. Usando estas tablas es posible formar un índice para cualquier moneda, pero, imho, estos son todos los datos fundamentales y no son adecuados para el comercio
por el momento, si se calcula el índice utilizando sus ponderaciones, el índice Bx debería ser igual a 1,170303
en realidad, DXY = 98,24
y en las tarifas "antiguas" el cálculo es de 0,9824
Desgraciadamente no he inventado el índice del dólar, en teoría muestra la facturación en dólares del año anterior, y el terminal o los sitios mencionados cuentan el índice del dólar a partir del artículo de la Wiki que conozco
Así que tienes que decidir si necesitas basarte en datos reales - he puesto los materiales de referencia, o si necesitas repetir una fórmula
Pero el índice del dólar es una tendencia global, no muestra la situación actual, estoy buscando TS intradía, no es necesario para el intradía, imho
¿Es hora de comprar?
Bien, ¡vendido!
¿y ahora es el momento? )
Comprado a 1495, esperando 1525
No recuerdo quién lo dijo: "las bajas están ahí para romperlas".
Me gusta más: "lo que vale mucho hoy puede valer aún más mañana" (creo que fue Buffett)