Igor Makanu:

es una fórmula de la wikipedia, el índice del dólar se recalcula cada año, hay que buscar en google "markit_iboxxfx_index", en ihsmarkit.com - hacen análisis de utilización de divisas a nivel mundial, aquí para 2019

FXUSD EUR 41,55%

FXUSD CAD 28,73%

FXUSD JPY 15,76%

FXUSD GBP 8,69%

FXUSD CHF 5,27%

es decir, cálculo del DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,4155) × USD/CAD^(0,2873) × USD/JPY^(0,1576) × GBP/USD^(-0,0869) × USD/CHF^(0,0527)

No he encontrado ninguna información sobre el primer multiplicador, he adjuntado los datos por años. Usando estas tablas es posible formar un índice para cualquier moneda, pero, imho, estos son todos los datos fundamentales y no son adecuados para el comercio

por el momento, si se calcula el índice utilizando sus ponderaciones, el índice Bx debería ser igual a 1,170303

en realidad, DXY = 98,24

y en las tarifas "antiguas" el cálculo es de 0,9824

 
Desgraciadamente no he inventado el índice del dólar, en teoría muestra la facturación en dólares del año anterior, y el terminal o los sitios mencionados cuentan el índice del dólar a partir del artículo de la Wiki que conozco

Así que tienes que decidir si necesitas basarte en datos reales - he puesto los materiales de referencia, o si necesitas repetir una fórmula

Pero el índice del dólar es una tendencia global, no muestra la situación actual, estoy buscando TS intradía, no es necesario para el intradía, imho

 
Los comentarios que no son relevantes para este tema han sido trasladados a "FOREX - Tendencias, previsiones y consecuencias 2019".
 
¿Es hora de comprar?
 
Bien, ¡vendido!
 
¿y ahora es el momento? )

 
Comprado a 1495, esperando 1525

 
No recuerdo quién lo dijo: "necesitas los bajos para romperlos".

 
¿Y los altos?)
 
Me gusta más: "lo que vale mucho hoy puede valer aún más mañana" (creo que fue Buffett)

